Estrellas del Newcastle en el radar del Manchester United y el Arsenal

Los rumores de traspaso en torno a Sandro Tonali y Bruno Guimaraes, considerados entre los centrocampistas más destacados de la Premier League inglesa, han entrado en una nueva fase. Estos dos pilares del equipo del Newcastle están atrayendo la atención de grandes clubes, pero leyendas del club exigen que los jugadores tomen una decisión clara sobre su futuro. Así lo informa Goal.com informa el medio.

En una entrevista con Goal.com, la leyenda del Newcastle, Chris Waddle, pidió a Sandro Tonali y Bruno Guimaraes que fueran valientes y expresaran abiertamente sus intenciones. En su opinión, los jugadores o sus agentes deberían poner fin a los rumores de traspaso o manifestar oficialmente su deseo de salir. Actualmente, gigantes como el Manchester United, el Arsenal y el Manchester City muestran un serio interés en estos jugadores.

El rol de los líderes y la probabilidad de traspaso

El brasileño Bruno Guimaraes participa actualmente con su selección nacional en las eliminatorias para el Mundial 2026. La salida del jugador, que ha ascendido al puesto de capitán del equipo, sería inevitablemente una gran pérdida para el Newcastle. Por ello, el entrenador Eddie Howe deberá buscar ya un sustituto adecuado si la estrella brasileña desea marcharse.

El italiano Sandro Tonali también desempeña un papel crucial en la construcción del juego. Su juego agresivo en el centro del campo y su capacidad para organizar los ataques son de vital importancia para el Newcastle. Si Tonali o Guimaraes fueran vendidos, el club recibiría una suma enorme, pero reemplazarlos no sería fácil.

El Newcastle ya ha vendido a Anthony Gordon al FC Barcelona por casi 70 millones de libras esterlinas. Aunque esto demuestra la estabilidad financiera del club, la cuestión de reforzar la plantilla sigue abierta. Se espera que Eddie Howe disponga de un presupuesto considerable en el mercado de fichajes de verano de 2026, pero retener a las estrellas principales sigue siendo la prioridad.

El impacto de una temporada sin competiciones europeas

Tras terminar la temporada pasada en la 12ª posición, el Newcastle no participará en competiciones europeas la próxima temporada. Este factor podría dificultar la retención de jugadores de alto nivel como Sandro Tonali y Bruno Guimaraes. Es natural que el deseo de jugar en la Champions League y otros torneos prestigiosos impulse a los jugadores a considerar ofertas de clubes como el Manchester City o el Arsenal.

Chris Waddle destacó que el silencio de los jugadores está generando incertidumbre entre los aficionados y la directiva del club. Según él, si los rumores son infundados, los jugadores deberían desmentirlos; de lo contrario, deberían permitir que el club elabore nuevos planes. Los aficionados del Newcastle esperan que sus estrellas favoritas permanezcan en St James' Park.