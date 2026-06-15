Revelado el nuevo dueño del legendario número cuatro en el Real Madrid

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Revelado el nuevo dueño del legendario número cuatro en el Real Madrid

El verdadero estandarte del fútbol europeo, el Real Madrid, sigue estando en el centro de atención de la comunidad deportiva mundial con sus apasionantes y sensacionales acontecimientos. Tras el inicio de una nueva era en el equipo, los aficionados están muy interesados en saber quién será el nuevo dueño de la camiseta número cuatro (4), que tiene un significado simbólico y sagrado especial en la historia del club. Este famoso número perteneció recientemente al experimentado defensa austriaco David Alaba, cuyo contrato con el «club blanco» ha finalizado. Ahora, los representantes de la nueva generación en Madrid han comenzado a luchar por heredar este honorable número.

Lucha de jóvenes talentos: Dean Huijsen y Raul Asencio

Según el reconocido insider y experimentado periodista Miguel Ángel Dias, dos prometedores defensas centrales del Santiago Bernabéu —Dean Huijsen y Raul Asencio— han expresado oficialmente a la directiva del club su deseo de jugar con el número 4.

Según información de insiders, actualmente el joven y talentoso Dean Huijsen es visto como el candidato principal y favorito para obtener este famoso número. El cuerpo técnico también está inclinado a aprobar su candidatura.

A través de la siguiente tabla de análisis deportivo oficial, puede conocer de cerca la historia del legendario número 4 en el Real Madrid y los últimos cambios importantes en el equipo:

Número sagrado en la camiseta

Último dueño (Contrato finalizado)

Antiguos dueños legendarios del número

Candidato principal actual

Nuevo entrenador principal del equipo

Antiguo entrenador sustituido

Número 4


(Camiseta sagrada)

David Alaba


(Estrella austriaca)

Sergio Ramos


Fernando Hierro

Dean Huijsen


(Defensa talentoso)

Jose Mourinho


(Después de un descanso de 13 años)

Alvaro Arbeloa

Gran legado de las leyendas y el regreso de Mourinho

Cabe destacar que el número 4 no es simplemente un número ordinario para el gigante de Madrid, sino un símbolo de verdadero liderazgo y destreza. Antes de David Alaba, futbolistas legendarios como el ex capitán Sergio Ramos, conocido como un verdadero guerrero en el campo, y el gran defensa Fernando Hierro jugaron bajo este número, liderando al Real Madrid hacia numerosas victorias.

Otra noticia agradable para los madridistas es que el famoso y versátil especialista Jose Mourinho ha regresado a su querido club como entrenador principal tras un largo descanso de 13 años. El maestro apodado «The Special One» ocupó el lugar de Alvaro Arbeloa en la dirección del equipo. Los aficionados esperan con ansias que los jóvenes defensas brillen bajo el mando de Mourinho.

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Real MadridDavid AlabaDean HuijsenRaul AsencioSantiago Bernabéu
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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