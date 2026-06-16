El portero de Cabo Verde Vozinya alcanza los 2 millones de seguidores

La Copa del Mundo 2026 continúa cautivando al mundo, no solo por la intensa lucha en el campo, sino también por los eventos increíbles y verdaderamente mágicos que la rodean. Como saben, el encuentro entre España y Cabo Verde en la 1ª jornada del Mundial terminó en empate sin goles (0:0), convirtiéndose en la primera gran sensación del torneo. En este duelo histórico, el experimentado portero de Cabo Verde, Vozinya, quien fue el único muro ante los devastadores ataques de los campeones continentales, se convirtió en el verdadero rey no solo del partido, sino también de las redes sociales.

7 paradas del portero de 40 años y explosión en Instagram

Elegido como el «Jugador del Partido» (Man of the Match) gracias a su valentía inigualable en el campo, el portero de 40 años Vozinya, durante el juego, detuvo los tiros precisos y peligrosos del rival en 7 ocasiones demostrando un verdadero heroísmo. Esta hazaña despertó tal interés en el mundo del fútbol que su eco sacudió las redes sociales:

Situación antes del partido: Antes del inicio de este encuentro histórico, la página oficial de Instagram de este modesto portero era seguida por solo 56,000 personas.

Explosión después del partido: Apenas terminó el encuentro, los aficionados al fútbol de todo el mundo comenzaron a llegar a su página y, en poco tiempo, el número de seguidores alcanzó casi 2 millones !

A través de la siguiente tabla de análisis deportivo y de redes sociales, pueden conocer de cerca las increíbles cifras del héroe de Cabo Verde, Vozinya, tras el Mundial 2026:

Nombre y edad del jugador Club oficial Número de paradas contra España Título alcanzado Seguidores antes del partido Seguidores después del partido Población total de Cabo Verde Vozinya

(40 años) Club Chaves

(2ª división de Portugal) 7 paradas decisivas

(se mantuvo el marcador 0:0) Jugador del Partido 56,000 personas Casi 2,000,000 de personas Aproximadamente 530,000 personas

«Increíble» — La sorpresa inesperada del portero

Tras finalizar oficialmente el encuentro, durante la entrevista tradicional de pospartido, uno de los periodistas deportivos le mostró a Vozinya en vivo cuántas veces había aumentado su número de seguidores en las redes sociales. El modesto portero, que actualmente defiende los colores del club Chaves de la segunda división portuguesa, al principio no pudo creer estas cifras cósmicas y quedó sumamente sorprendido. Luego, con una sonrisa sincera, expresó su infinita alegría: «Es simplemente increíble».

El aspecto más interesante a destacar es que la población total de la patria de Vozinya, el pequeño estado de Cabo Verde, es de aproximadamente 530,000 personas . ¡Esto significa que el nuevo ejército de fans virtuales del legendario portero de 40 años en Instagram es casi cuatro veces más numeroso que la población total de su propio país!

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