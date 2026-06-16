José Mourinho quiere fichar a Felix Nmecha para el Real Madrid

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José Mourinho quiere fichar a Felix Nmecha para el Real Madrid

El mercado de transferencias del fútbol europeo se calienta y la lucha secreta entre los grandes clubes entra en una nueva fase. El legendario técnico portugués José Mourinho, quien recientemente regresó por segunda vez al mando del club blanco, comienza una nueva era en el Real Madrid. El famoso «Special One» ha incluido en sus planes al centrocampista del Borussia Dortmund y de la selección alemana, Felix Nmecha, con el objetivo de fortalecer el centro del campo durante el mercado de verano.

El nuevo descubrimiento del «Special One»: ¿Por qué Madrid necesita a Nmecha?

Según información difundida por Sky Sport Germany, uno de los medios deportivos más prestigiosos de Alemania, el entrenador portugués ha quedado muy impresionado por el juego productivo y la capacidad táctica del talentoso jugador de 25 años. Mourinho ve en este talento alemán al candidato perfecto para intensificar la competencia en el centro del campo del estadio Santiago Bernabéu y controlar el ritmo del juego.

Sin embargo, este traspaso no será sencillo para los «galácticos». Esto se debe a que los gigantes de la Premier League, Manchester City y Manchester United, ya han entrado en la lucha por incorporar al talentoso centrocampista. Según los cálculos de los expertos en fútbol, el valor estimado actual de la estrella alemana en el mercado es de 50 millones de euros aproximadamente.

A través de la siguiente tabla de análisis deportivo especial, puede conocer detalladamente las estadísticas de Felix Nmecha la temporada pasada y su situación en el mercado de transferencias:

Nombre y edad del jugador

Equipo actual y nacionalidad

Plan del entrenador José Mourinho

Principales rivales en el mercado

Estadísticas en la liga alemana

Valor potencial del traspaso

Felix Nmecha


(25 años)

Borussia Dortmund


(Alemania)

Reforzar el centro del campo del Real Madrid

• Manchester City


• Manchester United

29 partidos


(2 goles, 3 asistencias)

50 millones de euros

Base sólida en la Bundesliga

Cabe recordar que el talentoso futbolista logró disputar un total de 29 encuentros oficiales con la camiseta del Borussia Dortmund en la Bundesliga la temporada pasada. Durante estos partidos, anotó 2 goles y brindó 3 asistencias a sus compañeros, contribuyendo dignamente a los éxitos de su equipo.

Sobre la intriga de los fichajes en Madrid:

El regreso de José Mourinho a Madrid ha traído un nuevo espíritu a la política de fichajes del Real. Si el club blanco resulta ganador en la carrera económica contra los equipos de Manchester, Felix Nmecha se convertirá sin duda en una de las figuras tácticas principales del Real en la nueva temporada. Los aficionados madrileños esperan con gran interés este movimiento del «Special One».

¡Siga siempre en las páginas de Zamin las noticias de transferencias más candentes de La Liga y la Bundesliga, las nuevas revoluciones tácticas de José Mourinho en el Real, las guerras secretas de fichajes entre clubes y las noticias más fiables del fútbol europeo!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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