No solo Erling Haaland: Noruega podría dar la sorpresa en la Copa del Mundo

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No solo Erling Haaland: Noruega podría dar la sorpresa en la Copa del Mundo

La selección de Noruega regresa finalmente al escenario más grande del fútbol mundial —la Copa del Mundo— tras una ausencia de 28 años. Aunque muchos asocian a este equipo únicamente con Erling Haaland, los escandinavos llegan al torneo en América del Norte no solo con una estrella, sino con una unidad colectiva consolidada y fuerte. Se espera que esta plantilla convierta a Noruega en el principal "caballo negro" de la competición. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Sin duda, Erling Haaland seguirá siendo el arma principal del equipo. El delantero del Manchester City marcó en los ocho partidos de clasificación, anotando un total de 16 goles. Sus cinco tantos ante Moldavia y tres frente a Israel demostraron una vez más que es uno de los mejores goleadores del planeta. Sin embargo, en el fútbol moderno, incluso el delantero más fuerte no puede ser efectivo sin pases de calidad.

Jóvenes talentos y nuevas fuerzas en el ataque

En el equipo dirigido por Stale Solbakken hay muchos jugadores talentosos para apoyar a Haaland. Especialmente en la banda izquierda actúa Antonio Nusa, el prodigio de 21 años del RB Leipzig. Es muy eficaz eliminando defensores y tomando decisiones inesperadas. En la fase de clasificación, participó directamente en seis goles, jugando un papel fundamental en las amplias victorias sobre Italia.

Asimismo, hay jugadores fuertes en el banquillo. Entre ellos se encuentra Andreas Schjelderup, de 22 años, quien destaca en el Benfica bajo las órdenes de José Mourinho. En la segunda mitad de la temporada, participó en 10 goles en 14 partidos y demostró su potencial al anotar un doblete contra el Real Madrid en la Champions League en enero. Los expertos predicen que será una estrella de nivel mundial en el futuro.

Flexibilidad táctica y experiencia

Otra pieza importante de la línea ofensiva de Noruega es el delantero del Atlético Madrid, Alexander Sorloth. Aunque es un delantero centro, en la selección suele ser ubicado en la banda derecha. Con 195 cm de altura, este futbolista se desplaza al centro durante el ataque, creando un doble peligro junto a Haaland dentro del área rival. Sorloth también registró ocho acciones decisivas en ocho partidos de clasificación.

Según el análisis de Goal.com, aunque Noruega haya quedado en el "grupo de la muerte", sus posibilidades son valoradas positivamente. El equipo no depende solo de la habilidad individual de Erling Haaland, sino que puede causar problemas a cualquier rival gracias a la creatividad en las bandas y la disciplina táctica. Para los escandinavos, este torneo no es solo un regreso, sino una oportunidad de presentar su nueva generación dorada al mundo.

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