Se ha registrado un resultado inesperado en la fase de grupos de la Copa del Mundo de fútbol. La selección de España, considerada uno de los favoritos del torneo, empató 0-0 en su debut contra Cabo Verde, perdiendo puntos importantes. Los pupilos de Luis de la Fuente tuvieron una clara superioridad durante el juego, pero no lograron romper la defensa rival. Así lo informa Goal.com .

En el encuentro disputado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, la «Roja» controló totalmente el ritmo del partido. Según las estadísticas, los españoles registraron un 62% de posesión del balón y lanzaron nada menos que 23 remates a portería. Sin embargo, la falta de precisión en la definición y las heroicidades del portero de Cabo Verde, Vozinha, decidieron el destino del encuentro.

La entrada de Lamine Yamal y el resultado inesperado

La estrella del FC Barcelona, Lamine Yamal, comenzó el encuentro en el banquillo. El entrenador lo introdujo al campo faltando 20 minutos para el final con el objetivo de reforzar el ataque. Aunque el talento de 18 años aportó nueva energía ofensiva, sus intentos no fueron suficientes para cambiar el marcador. La selección de Cabo Verde logró uno de los mejores resultados de su historia gracias a una defensa disciplinada.

Al finalizar el encuentro, Lamine Yamal se mostró algo desanimado por el resultado adverso. Entre sus allegados que viajaron a EE. UU. para apoyarlo se encontraba su nueva novia, la conocida modelo y blogger Ines Garcia. Garcia, vistiendo la camiseta de la selección española con el nombre y número de Yamal, fue captada por las cámaras consolando al futbolista tras el partido.

Para Cabo Verde, este empate fue equivalente a una victoria. El veterano portero de 40 años, Vozinha, mantuvo su portería a cero deteniendo varios disparos difíciles. Este resultado tensa la situación en el grupo H y pone en duda las posibilidades de España de avanzar a la siguiente ronda.

Ahora, los hombres de Luis de la Fuente deben obtener el máximo resultado en los partidos restantes del grupo. La prensa española critica la sequía ofensiva del equipo. Lamine Yamal y sus compañeros intentarán estar a la altura de las expectativas de los aficionados en la próxima jornada.