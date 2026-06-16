Las reglas de la MLS obstaculizan la unión entre Casemiro y Lionel Messi

El centrocampista brasileño Casemiro, quien se espera que deje el Manchester United, está cerca de continuar su carrera en el Inter Miami, pero un obstáculo burocrático inesperado ha detenido el traspaso. El experimentado futbolista, que desea jugar en el mismo equipo que Lionel Messi, ve retrasado su traslado a Florida debido a las reglas peculiares de la MLS. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según Goal.com, el traspaso se ha visto afectado por una disputa sobre los «derechos de descubrimiento» (discovery rights) con el LA Galaxy. Según las reglas de la MLS, si un club muestra interés primero en un jugador extranjero y lo incluye en su lista, otros equipos deben pagar una compensación al primer pretendiente para poder fichar al jugador.

Derechos de descubrimiento y exigencias financieras

Se sabe que el LA Galaxy mostró interés en Casemiro antes que el Inter Miami y reservó sus derechos. Ahora, el club de California exige una compensación de 1 millón de dólares (aproximadamente 750,000 libras) a los representantes de Miami a cambio de renunciar a dichos derechos. Según el Daily Mail, es imposible formalizar el traspaso hasta que se resuelva este asunto.

Casemiro y sus representantes habían negociado inicialmente con el LA Galaxy, y el club le había ofrecido un contrato. Sin embargo, después de visitar Miami con su familia, la estrella brasileña decidió elegir el equipo donde juega Lionel Messi. Para el exjugador del Real Madrid, compartir equipo con la leyenda argentina se convirtió en el factor principal.

Las complejas reglas del sistema de la MLS

Este tipo de reglas en la MLS pueden parecer extrañas para los aficionados al fútbol europeo y a menudo son motivo de críticas. Por ejemplo, recientemente ocurrió algo similar con el traspaso del alemán Marco Reus. El club de Charlotte, al poseer sus derechos, pidió inicialmente 800,000 dólares al LA Galaxy, alcanzando finalmente un acuerdo por 400,000 dólares.

Se espera que las partes lleguen a un acuerdo mutuo también en el traspaso de Casemiro. El futbolista, actualmente con la selección de Brasil, espera a que concluyan las negociaciones entre los clubes. La directiva del Inter Miami confía en llegar pronto a un acuerdo con el LA Galaxy para incorporar oficialmente a Casemiro.

Mientras tanto, el Manchester United ha comenzado a buscar un sustituto para su centrocampista defensivo brasileño. El club inglés está interesado en Mateus Fernandes, centrocampista del West Ham. Asimismo, Ederson, miembro del Atalanta, figura entre los traspasos esperados hacia Manchester por un valor de 38 millones de libras.