Es habitual que aparezcan héroes inesperados en el mundo del fútbol, pero los resultados que está mostrando Julian Quinones sorprenden incluso a los expertos más experimentados. El delantero de la selección de México y del club saudí Al-Qadsiah ha captado la atención no solo de su país, sino de toda la comunidad futbolística mundial. Su gol contra Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 lo selló en la historia. Así lo informa Goal.com .

Aunque Julian Quinones nació en Magui Payán, Colombia, se formó como futbolista en México. Se convirtió en el primer futbolista colombiano en marcar un gol representando a otro país en la historia de los Mundiales. Según ESPN MX, detrás del éxito de Quinones hay un trabajo arduo y una trayectoria de vida particular. México no solo le brindó un contrato, sino también un futuro y una patria.

Del niño descalzo al «León»

De niño, Julian jugaba al fútbol en la calle a escondidas de sus padres, llegando incluso a no volver a casa para comer. Según uno de sus primeros entrenadores, César Valencia, jugar descalzo en su juventud tuvo un impacto positivo en su condición física. Esto fortaleció sus tobillos y moldeó su técnica de golpeo de manera peculiar. Mientras que sus compañeros lo llamaban la «Pantera» por su velocidad y agilidad, sus entrenadores lo comparaban más con un león por su sed de gol.

La trayectoria de Quinones en la liga de Arabia Saudita merece un reconocimiento especial. Con sus actuaciones prolíficas, está logrando imponerse incluso frente a estrellas como el legendario Cristiano Ronaldo y uno de los mejores delanteros del mundo, Erling Haaland. En la Saudi Pro League, es visto como uno de los principales candidatos a la «Bota de Oro».

El hallazgo de Quinones ha sido un verdadero regalo para la selección de México. Su instinto en el campo y su capacidad para marcar goles en cualquier situación han llevado el potencial ofensivo del equipo a un nuevo nivel. Los gritos en el estadio Azteca y el cariño de la afición demuestran que Quinones siente a México como su hogar.

Hoy en día, Julian Quinones no es solo un símbolo del fútbol mexicano, sino un ejemplo brillante de superación ante las adversidades. Su historia comenzó en aldeas remotas de Colombia y ha llegado hasta los escenarios mundiales. Se esperan resultados aún mayores de este delantero en los próximos partidos, ya que su carácter de «león» no tiene intención de detenerse.