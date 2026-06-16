Emmanuel Petit sobre Bukayo Saka: «No merece estar en el once titular de Inglaterra»

El excentrocampista del Arsenal, Emmanuel Petit, ha expresado opiniones tajantes sobre el delantero de la selección inglesa, Bukayo Saka. El exinternacional francés señaló que el extremo no se encuentra actualmente en su mejor forma deportiva y que sería justo que comenzara los partidos del Mundial en el banquillo. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Aunque el Arsenal ganó la Premier League y llegó a la final de la Champions League la temporada pasada, Petit no está satisfecho con el rendimiento individual del jugador de 24 años. En su opinión, hay un declive en el juego de Saka, lo que podría afectar negativamente los resultados globales de los «Three Lions».

«Para mí, Saka no tuvo una buena temporada con el Arsenal», destacó Petit en una entrevista con talkSPORT. «Lo vimos también en la final de la Champions League. Ya no tiene el impacto de antes. Creo que hay otros jugadores más merecedores en la selección».

Competencia y estadísticas

Continuando con sus críticas, Emmanuel Petit afirmó que hay muchos jugadores talentosos en la selección inglesa y que la mayoría son actualmente más fuertes que Saka. Según Goal.com, Bukayo Saka disputó 49 partidos en todas las competiciones la temporada pasada, anotando 11 goles. En 31 encuentros de Premier League, marcó 7 goles.

Según el especialista francés, incluso los compañeros de Saka podrían sorprenderse de verlo en el once titular. «Soy un gran admirador de Saka, pero debo ser sincero. Si yo fuera su compañero, no entendería esta decisión. Hay muchas opciones más fuertes y talentosas en Inglaterra», dice Petit.

La presión del Mundial

A pesar de las críticas, Bukayo Saka cuenta con una gran experiencia internacional. Ha disputado 49 partidos con la selección de Inglaterra y ha participado en tres torneos importantes. En el último Mundial marcó 3 goles, mientras que en la campaña europea de esta temporada registró 3 goles y 2 asistencias.

La selección de Inglaterra disputará la fase de grupos del Mundial según el siguiente calendario:

Miércoles: partido contra Croacia;

23 de junio: enfrentamiento con Ghana;

27 de junio: partido contra Panamá.

El equipo de Gareth Southgate contará con campeones de la Premier League como Declan Rice, Eberechi Eze y Noni Madueke. Bukayo Saka deberá dar todo de sí en el campo para responder a los críticos y demostrar que Petit está equivocado. Se espera que los primeros minutos del torneo sean decisivos para su lugar en el futuro.