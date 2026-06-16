Actualmente, los partidos del Mundial 2026 que se disputan en los campos de Norteamérica están siendo seguidos con un enorme interés y emoción, tanto en nuestro país como en todo el mundo. La reconocida plataforma internacional de análisis deportivo TransferRoom ha publicado oficialmente la clasificación actualizada de los futbolistas más ágiles y veloces que participan en esta Copa del Mundo. Para los aficionados uzbekos, la gran alegría es que nuestra joven estrella, orgullo de la patria, se ha situado en los puestos más altos de esta lista internacional, junto a los delanteros más famosos y temibles del planeta.

Récords de velocidad: ¡Anthony Gordon lidera y Abduqodir Husanov es cuarto!

Según los análisis, en esta clasificación destaca absolutamente Anthony Gordon, extremo ofensivo de la selección de Inglaterra y del club catalán FC Barcelona. La estrella inglesa de 25 años registró en el campo una velocidad de 36,7 kilómetros por hora, ganándose el título del «jugador más rápido» del torneo. El segundo lugar fue ocupado por el representante del continente asiático, el centrocampista de la selección de Irak, Ahmad Qasim, con una marca de 36,0 km/h. El top 3 lo completó la máquina de goles de la selección de Noruega y del club Manchester City, Erling Haaland (35,6 km/h).

La noticia que más nos ha emocionado apareció en la cuarta posición. El defensa de la selección de Uzbekistán y del gran club inglés Manchester City, nuestro compatriota Abduqodir Husanov alcanzó una velocidad impresionante de 35,5 kilómetros por hora, ocupando así el cuarto puesto. Lo más gratificante es que Abduqodir registró un resultado idéntico al de delanteros como la famosa estrella francesa Kylian Mbappé y el portugués Pedro Neto, situándose incluso por encima de ellos.

A través de la siguiente tabla de análisis estadístico oficial, puede conocer detalladamente la lista de los 10 futbolistas más rápidos y ágiles del Mundial 2026:

Posición Nombre del jugador y selección Club oficial Velocidad máxima registrada (km/h) 1 Anthony Gordon (Inglaterra) FC Barcelona 36,7 km/h 2 Ahmad Qasim (Irak) Al-Wajba 36,0 km/h 3 Erling Haaland (Noruega) Manchester City 35,6 km/h 4 Abduqodir Husanov (Uzbekistán) Manchester City 35,5 km/h 5 Matias Fernandes-Pardo (Bélgica) Lille 35,5 km/h 6 Kylian Mbappé (Francia) Real Madrid 35,5 km/h 7 Pedro Neto (Portugal) Chelsea 35,5 km/h 8 Olvetu Maxanya (Sudáfrica) Philadelphia 35,4 km/h 9 Anthony Elanga (Suecia) Newcastle 35,4 km/h 10 Jacob Shaffelburg (Canadá) Los Angeles 35,4 km/h

¡Un resultado increíble para un defensa!

Los expertos deportivos destacan especialmente que, normalmente, estas altas velocidades son registradas por centrocampistas laterales o delanteros. Sin embargo, que nuestro compatriota Abduqodir Husanov, siendo nominalmente defensa, esté al nivel de los extremos y delanteros más rápidos del mundo, demuestra cuán altas son sus capacidades físicas y su talento. Su velocidad aporta una gran ventaja para asegurar la solidez de la línea defensiva de nuestra selección.

Reacciones entre los aficionados: El juego sólido que Abduqodir Husanov está mostrando en el Manchester City y en el escenario internacional encuentra su prueba en estas cifras oficiales. ¡Deseamos que este muro de nuestra defensa logre nuevos triunfos en las disputas del Mundial 2026!

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