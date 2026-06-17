Lamine Yamal regresa de su lesión: España pierde puntos en su debut en el Mundial 2026

La joven estrella de la selección española, Lamine Yamal, regresó a los campos tras una larga lesión, pero su vuelta no pudo ocultar el tropiezo de la «Roja» en el inicio del Mundial. En la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, los españoles empataron sorprendentemente 0-0 contra Cabo Verde. Así lo informa Goal.com.

El delantero del FC Barcelona, que regresaba tras una pausa de dos meses, entró desde el banquillo en los últimos 20 minutos del encuentro. El cuerpo técnico decidió introducirlo con cautela para no poner en riesgo la salud del futbolista de 19 años, ganador del «Golden Boy» 2024. Según Goal.com, aunque Yamal aportó dinamismo y creatividad al ataque español tras su entrada, no logró romper la defensa rival.

El mensaje de Lamine Yamal a los aficionados

Después del partido, Lamine Yamal se dirigió a los aficionados a través de las redes sociales, pidiendo calma. «Es nuestro primer partido del Mundial y hemos sumado un punto. Sabemos que queda un largo camino por delante, pero seguiremos trabajando por nuestro objetivo. No duden que todo saldrá como esperamos», escribió el joven talento.

Asimismo, el futbolista agradeció a Dios por permitirle volver al césped tras una grave lesión y expresó su gratitud a su familia por apoyarlo en los momentos difíciles. Estas palabras de Yamal, quien quedó segundo en la votación del «Balón de Oro» 2025, demuestran que es maduro no solo física, sino también mentalmente.

El problema de la «dependencia de Yamal» en la selección española

Este encuentro puso de manifiesto un problema serio de la selección española. Al igual que ocurre en el FC Barcelona, quedó claro que la selección nacional depende excesivamente de la habilidad individual de Lamine Yamal en el ataque. Los expertos se preocupan por la falta de otras ideas creativas en la plantilla cuando el rival se defiende con un bloque bajo y denso.

Actualmente, la situación en el grupo H, donde se encuentra España, es bastante complicada. En el segundo partido del grupo, Uruguay y Arabia Saudita también empataron 1-1. Como resultado, los cuatro equipos están igualados con un punto cada uno.

Los próximos planes de la selección española son los siguientes:

domingo 22 de junio, un partido crucial contra Arabia Saudita;

27 de junio, el encuentro decisivo de la fase de grupos contra Uruguay.

Los pupilos de Luis de la Fuente deben ganar la próxima jornada para asegurar su pase a los octavos de final. Se espera que el regreso de Lamine Yamal a su forma deportiva completa y su titularidad definan el destino de España en el torneo.