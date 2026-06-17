¿Puede Lionel Messi volver a ser campeón del mundo? El pronóstico de Pablo Zabaleta

El exdefensa de la selección argentina, Pablo Zabaleta, confía en que Lionel Messi pueda ganar la Copa del Mundo 2026 y conseguir su segunda medalla de oro consecutiva. Según él, el legendario delantero aún posee esa famosa "magia" capaz de decidir el destino de un partido, y el juego colectivo está correctamente estructurado a su alrededor. Así lo informa Goal.com .

En una entrevista con el diario The National, Zabaleta destacó que Messi se encuentra en un entorno especial, no solo en la selección de Argentina, sino también en el Inter Miami. Según sus palabras, sus compañeros, teniendo en cuenta la edad de Messi, están dispuestos a trabajar más y correr más en el campo por él. Esto permite que la estrella de 37 años ahorre energías y aseste el golpe decisivo en los momentos más importantes.

Cambios tácticos y nueva estrategia

Zabaleta admitió que no se puede comparar el estado actual de Messi con su juego de hace cinco años. Anteriormente, Lionel era capaz de bajar al centro del campo, recoger el balón y romper la defensa rival. Actualmente, el cuerpo técnico de Argentina ha implementado un nuevo esquema táctico basado en sus capacidades físicas.

"El Messi actual no puede recoger el balón desde el centro y correr por todo el campo como hace cinco años. Pero si el equipo lo deja descansar sin balón y, una vez recuperada la posesión, lo encuentran en una posición cómoda, él hará el resto a la perfección", afirma Zabaleta. Esta estrategia, tras el éxito en Qatar, también dio frutos en la Copa América 2024.

Según Goal.com, Pablo Zabaleta reconoció especialmente la inquebrantable ambición de victoria de la selección argentina. El equipo no se ha detenido tras su racha de 39 partidos invictos y el campeonato mundial. Los líderes experimentados y los nuevos talentos del plantel están dando todo de sí para ayudar a Messi.

Una situación similar se observa en el Inter Miami. En los partidos de la MLS, sus compañeros se esfuerzan por correr por Messi y crearle espacios. Esto ayuda al delantero argentino a mantener sus mejores cualidades. Para Zabaleta, este factor podría ser la clave principal para triunfar nuevamente en el Mundial 2026.

Cabe recordar que Lionel Messi es el poseedor del récord absoluto en Copas del Mundo con 26 partidos disputados. Si participa en el próximo torneo en América del Norte, podría mejorar su marca y convertirse en uno de los pocos capitanes en la historia en levantar la Copa del Mundo dos veces consecutivas.