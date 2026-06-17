El seleccionador nacional de Portugal, Roberto Martinez, ha decidido dejar su cargo una vez finalice la actual Copa del Mundo. El contrato del técnico español expira a finales de julio y ha optado por no renovarlo. Esta decisión marca el inicio de una nueva era en el fútbol portugués. Así lo informa Goal.com.

Según Goal.com, se ha llegado a un acuerdo mutuo con la Federación Portuguesa de Fútbol sobre la salida de Martinez. La directiva de la federación está plenamente consciente de la decisión del entrenador y ya ha comenzado la búsqueda de candidatos de alto nivel para sustituirlo. Martinez planea continuar su carrera a nivel de clubes, específicamente en la Premier League inglesa o en otros grandes equipos de Europa.

Cristiano Ronaldo y la última oportunidad

Ante las noticias sobre la salida del entrenador, la atención mundial se centra en el capitán del equipo, Cristiano Ronaldo. Para el legendario delantero de 39 años, se espera que esta Copa del Mundo sea el último gran torneo de su carrera. El único trofeo que falta en su colección es precisamente la Copa del Mundo. Si Portugal gana este torneo, podría ser el cierre más glorioso para la carrera de Ronaldo.

La selección de Portugal fue campeona de Europa en 2016 y ganadora de la Nations League en 2019 y 2025. Ahora, el equipo aspira a conquistar la cima más importante de su historia. Con una plantilla llena de estrellas como Bruno Fernandes, el equipo intentará finalizar con éxito la última etapa bajo el mando de Martinez.

Enfrentamiento con Uzbekistán y fase de grupos

El calendario del torneo se presenta muy interesante para los portugueses. El equipo disputará sus partidos de grupo en el siguiente orden:

el 17 de junio, primer encuentro contra la selección de la RD Congo;

el 23 de junio, duelo contra la selección nacional de Uzbekistán;

el 28 de junio, último partido de grupo contra Colombia.

Para los aficionados al fútbol de Uzbekistán, el partido contra Portugal tiene una importancia especial. Enfrentarse a Cristiano Ronaldo y sus compañeros es tanto un gran desafío como un hecho histórico para nuestra selección nacional. Se espera que este encuentro influya seriamente en la distribución de los puestos del grupo.

En conclusión, la salida de Roberto Martinez indica que comienzan grandes cambios en el fútbol portugués. Independientemente de quién sea el nuevo entrenador, deberá mantener el equilibrio entre los jóvenes talentos y los veteranos experimentados. El final del torneo aclarará el futuro no solo del entrenador, sino también del de un deportista tan grande como Cristiano Ronaldo.