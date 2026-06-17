La Copa del Mundo 2026, acogida por tres grandes naciones de América del Norte —Estados Unidos, Canadá y México—, se presenta como una verdadera fiesta del fútbol mundial. Por primera vez en la historia, 48 de las mejores selecciones nacionales participan en este mundial. La selección de Uzbekistán, que debuta históricamente, se encuentra en el grupo K y se enfrentará en partidos decisivos contra Colombia, Portugal y la República Democrática del Congo para luchar por un pase a los play-offs. Antes del primer encuentro crucial contra Colombia que comienza mañana, reconocidos y experimentados especialistas internacionales continúan expresando sus opiniones favorables sobre las capacidades de nuestros representantes.

Koloskov: «Uzbekistán posee una escuela de fútbol fuerte y ricas tradiciones»

Vyacheslav Koloskov, presidente honorario de la Unión de Fútbol de Rusia y experto con gran prestigio internacional, valoró muy positivamente el fútbol nacional al comentar sobre la participación y el potencial de nuestra selección en este prestigioso torneo. El especialista destacó que el fútbol uzbeko cuenta con una rica historia y un sistema consolidado.

«Si hoy en día selecciones como Cabo Verde, Australia o Nueva Zelanda pueden competir plenamente en el escenario superior de la Copa del Mundo, ¿por qué Uzbekistán, con sus ricas tradiciones, no podría mostrar su nivel en este gran foro? Uzbekistán posee una academia y escuela de fútbol fuertes como el Paxtakor, reconocidas no solo en Asia sino en el mundo. Es gratificante que la selección cuente con muchos talentos formados en su propia escuela», reconoció el presidente honorario sobre el desarrollo sistemático del país.

A través de la siguiente tabla de datos analíticos, puede conocer más detalladamente el formato histórico de la Copa del Mundo 2026, la composición del grupo K donde se encuentran nuestros representantes y la conclusión experta de Vyacheslav Koloskov:

Anfitriones y formato del torneo Rivales del grupo K de Uzbekistán La principal ventaja del fútbol nacional La principal esperanza del experto para los próximos partidos Estados Unidos, Canadá y México



• Por primera vez en la historia 48 equipos

• Bajo la atención de millones • Colombia

• Portugal

• RD Congo Una escuela de fútbol fuerte como el Paxtakor y la abundancia de sus propios canteranos Que la selección de Uzbekistán pueda luchar hasta el final por el pase a los play-offs

Hacia la meta sin presiones excesivas: el pase a play-offs es una tarea realista

Continuando sus palabras, Vyacheslav Koloskov recordó que se debe liberar a los aficionados y jugadores de una presión psicológica excesiva. En su opinión, no se deben esperar sensaciones increíbles desde el primer torneo para un equipo debutante, pero la plantilla y la fuerza interna permiten a nuestros representantes fijarse objetivos altos.

El experimentado dirigente expresó su confianza en el potencial actual del fútbol uzbeko y espera que los «Lobos Blancos» opongan una resistencia digna ante los fuertes rivales de la fase de grupos para luchar hasta el final por el pase a la siguiente etapa: los play-offs. Esto, sin duda, brindará fuerza y motivación adicional a nuestros jugadores.

Visión de los analistas deportivos de Zamin: Estas palabras del honorario del fútbol ruso son un claro ejemplo del respeto internacional hacia nuestros jóvenes. Si enfrentamos sin miedo a rivales de renombre como Colombia y Portugal, apoyándonos en nuestras tradiciones de escuela local y la entrega colectiva, nuestro equipo liderado por Eldor Shomurodov podrá brindar momentos de alegría inolvidables a nuestros aficionados en el camino a los play-offs. ¡Deseamos solo la victoria a nuestros compatriotas en el próximo encuentro histórico!

¡Siga cada encuentro histórico de nuestra selección nacional en los estadios de la Copa del Mundo 2026, las noticias deportivas más exclusivas de México, Nueva York y Vancouver, y las novedades más rápidas y confiables del fútbol mundial, siempre con nosotros en las páginas de Zamin!