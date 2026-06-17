Faltan segundos para los momentos históricos que todo nuestro país y millones de apasionados del fútbol esperan con gran emoción e infinita esperanza. En el marco de la 1ª jornada de la Copa del Mundo 2026, celebrada en los campos de ultramar, la selección nacional de Uzbekistán disputará el primer partido de su historia contra uno de los gigantes más fuertes y orgullosos de Sudamérica: la selección de Colombia. Antes de este debut mundialista, reconocidos expertos en fútbol y especialistas experimentados expresan diversas opiniones interesantes sobre las posibilidades de los «Lobos Blancos». Una de estas opiniones significativas fue presentada por alguien que conoce muy bien el fútbol de nuestro país desde adentro.

Nepomnyashchiy: «Todos apoyamos sinceramente al fútbol uzbeko»

El exentrenador de la selección nacional de Uzbekistán, el experimentado y renombrado especialista Valeriy Nepomnyashchiy, compartió sus reflexiones antes de este inminente e intenso choque. En primer lugar, reconoció que, al igual que toda la comunidad futbolística, se preocupa sinceramente por nuestros representantes y los apoya con gran esperanza.

El experimentado entrenador señaló que nuestro futuro rival, la selección de Colombia, es uno de los representantes más fuertes y talentosos del continente latinoamericano, con una plantilla compuesta por futbolistas de alto nivel que juegan en los mejores clubes del mundo. Naturalmente, no es secreto para nadie que la condición física, la táctica y la preparación técnica de los representantes sudamericanos están también a un nivel muy alto.

A través de la siguiente tabla oficial de análisis deportivo y táctico, puede conocer en detalle al rival de la selección de Uzbekistán en la 1ª jornada de la Copa del Mundo 2026, los factores del juego y la conclusión experta del exentrenador Valeriy Nepomnyashchiy:

Primer rival de nuestros representantes Principales ventajas y estatus del rival Sensación inesperada en el torneo (Ejemplo) Principales factores tácticos para el éxito Principal esperanza del exentrenador para el partido Selección de Colombia

(Gigante de Sudamérica) • Plantilla de estrellas de alto nivel

• Elevada preparación física y técnica España — Cabo Verde

(Las estrellas españolas no pudieron vencer a un equipo pequeño) • Organización disciplinada del juego

• Ejecución total del plan táctico del entrenador en el campo Que la selección de Uzbekistán, al menos, no pierda contra Colombia

Error de España y plan sistémico: «Hoy todos saben jugar al fútbol»

Sin embargo, el mundo del fútbol siempre es hermoso por sus regalos y sensaciones inesperadas. Para demostrar este punto, Valeriy Nepomnyashchiy citó un ejemplo brillante del actual mundial: «Como prueba evidente de que cualquier resultado es posible en el fútbol, se puede señalar que la poderosa selección de España, compuesta por estrellas mundiales, no pudo lograr la victoria sobre el modesto Cabo Verde», afirma el especialista.

En su opinión, el éxito en el próximo encuentro dependerá única y exclusivamente de cómo organicen el juego los futbolistas uzbekos en el campo. El grado en que el plan táctico y la estrategia diseñados por el entrenador funcionen en el césped será el factor decisivo. «En el fútbol moderno, casi todos los equipos han aprendido a jugar igual de bien. Por ello, observaremos con gran interés hasta qué punto la selección de Uzbekistán podrá demostrar plenamente y sin miedo su potencial en el campo. Deseo fervientemente que haya una gran sensación en este partido y que la selección nacional de Uzbekistán evite la derrota y sume puntos en su debut», concluyó Nepomnyashchiy.

Opinión de los comentaristas deportivos de Zamin: Hay una gran verdad en las palabras del exentrenador. Gracias a la solidaridad colectiva y a una disciplina de hierro, los «Lobos Blancos» son capaces de detener los ataques estelares de los colombianos. A pesar de la ausencia de Jaloliddin Masharipov y los cambios obligatorios en la alineación, ¡confiamos en que nuestros jóvenes veloces como Ruslanbek Jiyanov y Abduqodir Husanov mostrarán un verdadero coraje en el campo!

¡Siga con nosotros en las páginas de Zamin cada encuentro histórico de nuestra selección nacional en los estadios de la Copa del Mundo 2026, con las noticias más exclusivas y rápidas desde México y el Atlántico, así como las novedades más fiables del fútbol mundial! ¡Que el éxito acompañe a nuestros compatriotas en su primer partido!