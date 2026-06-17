En las próximas horas, todo el pueblo uzbeko y los aficionados locales al fútbol serán testigos de momentos históricos esperados durante años. Mañana, 18 de junio, la selección nacional de Uzbekistán saltará al campo por primera vez en su historia en la fase final de la Copa del Mundo.

El encuentro, que tendrá lugar en el mundialmente famoso y majestuoso estadio Azteca de la Ciudad de México, será controlado por un cuerpo arbitral encabezado por el reconocido árbitro inglés Anthony Taylor. Antes de este importante evento, se organizó una breve entrevista exclusiva con Odil Ahmedov, vicepresidente de la Asociación de Fútbol de Uzbekistán (UFA) y legendario ex capitán de nuestra selección. Durante la charla, el reconocido dirigente respondió de manera muy interesante e inesperada a las preguntas del presentador sobre las capacidades de nuestro equipo, la situación del grupo y los resultados esperados.

A través de la siguiente tabla analítica, puede conocer detalladamente las predicciones personales de Odil Ahmedov sobre nuestros rivales del grupo K, la dificultad de los partidos y los puntos esperados:

Colombia (1ª jornada) Portugal (2ª jornada) RD Congo (3ª jornada) Pronóstico general y objetivo • Descripción: Físicamente fuertes, técnicamente perfectos y disciplinados.

• Ambiente: El estadio estará lleno de aficionados colombianos.

• Pronóstico: Derrota por un marcador ajustado. • Descripción: Podría ser el rival más fácil debido a Ronaldo.

• Oportunidad: Se puede vencer a los europeos.

• Pronóstico: Victoria (3 puntos). • Descripción: Equipo muy peligroso e intenso gracias a su fuerza física.

• Pronóstico: Empate acordado (1 punto). • Puntos acumulados: 4 puntos.

• Resultado: Clasificación a la siguiente fase (play-offs).

«El duelo con Colombia será el más difícil, pero podemos ganar al Portugal»

Durante la entrevista, Odil Ahmedov no ocultó que la prueba más difícil para nuestra selección sería precisamente en el partido debut:

«Tenemos grandes esperanzas de que nuestros representantes superen con éxito la fase de grupos. Si nuestros jugadores logran el pase a los play-offs, estaremos muy felices. Sin embargo, en cualquier caso, este Mundial servirá como una escuela de experiencia invaluable y enorme para el fútbol uzbeko. Según mi pronóstico personal, el partido más complejo para nosotros será contra Colombia. Los sudamericanos son un equipo físicamente muy fuerte, disciplinado y con una técnica elevada. Además, sus fanáticos llenarán el estadio. Sinceramente, me gustaría mucho que se registrara al menos un empate en este duelo, pero debido a los nervios del primer partido, podríamos perder la oportunidad por un marcador ajustado».

Asimismo, el directivo de la UFA sorprendió a muchos al hablar de la selección de Portugal, considerada la principal favorita del grupo:

«En mi opinión, el encuentro más fácil del grupo será contra Portugal. La razón debe ser que Cristiano Ronaldo juega en la plantilla rival. Somos capaces de derrotar a estos europeos y creo que lo lograremos. El último integrante del grupo, la RD Congo, es muy fuerte atléticamente. Deberíamos obtener un empate en el enfrentamiento con ellos. De esta manera, pronostico que pasaremos a la siguiente fase con un total de 4 puntos».

Cabe recordar que este mundial se desarrolla intensamente del 11 de junio al 19 de julio en los estadios de los tres países anfitriones de América del Norte: Estados Unidos, Canadá y México. ¡Deseamos grandes victorias a nuestra selección nacional en este paso histórico!

Nota final de los comentaristas deportivos de Zamin: En las palabras de Odil Ahmedov, ex capitán de nuestra selección, se refleja tanto la realidad como una confianza infinita en nuestro equipo. Sus inesperadas opiniones sobre Portugal seguramente darán una motivación adicional a nuestros muchachos. ¡Mañana, desde temprano, nos reuniremos frente al televisor para apoyar juntos al equipo principal de nuestra Patria!

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