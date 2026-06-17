Austria vence en el Mundial tras 28 años de espera

La selección de Austria ha iniciado con éxito su tan esperado regreso a la Copa del Mundo. Los pupilos de Ralf Rangnick vencieron 3-1 a Jordania en la primera jornada de la fase de grupos, logrando sus primeros tres puntos en un mundial tras una pausa de 28 años. Así lo informa Goal.com en su noticia.

El encuentro, disputado en el San Francisco Bay Area Stadium de Santa Clara, tuvo una importancia histórica para Austria. El equipo participó por última vez en el torneo más prestigioso del mundo en 1998, y durante todo ese tiempo los aficionados no habían celebrado una victoria. Según Goal.com, los austriacos tomaron la iniciativa desde el comienzo del partido.

En el minuto 20, Romano Schmid abrió el marcador con un potente disparo, poniendo a su equipo por delante. Con un 62% de posesión de balón en la primera parte, el equipo de Ralf Rangnick parecía tener el control total del juego. Sin embargo, la selección de Jordania, que debutaba en la Copa del Mundo, demostró que no estaba dispuesta a rendirse fácilmente.

Giros dramáticos en la segunda parte

Al inicio del segundo tiempo, los jordanos organizaron un ataque inesperado. En el minuto 50, Ali Olwan encontró un espacio dentro del área y restableció la igualdad con un disparo preciso. Este gol puso nerviosa a la selección de Austria, y los ataques liderados por Marcel Sabitzer y Sasa Kalajdzic tuvieron dificultades para romper la densa defensa rival.

Con el objetivo de cambiar la situación, Ralf Rangnick introdujo al experimentado delantero Marko Arnautovic. La antigua estrella del Inter y del Stoke City logró marcar en el minuto 69, pero tras la revisión del VAR, el gol fue anulado al detectarse que Stefan Posch cometió una mano durante la jugada.

A pesar de ello, la presión de Austria dio sus frutos en el minuto 76. Un saque de esquina ejecutado por Marcel Sabitzer provocó caos en la defensa de Jordania y Yazan Al-Arab marcó en propia puerta. Finalmente, el veterano Marko Arnautovic selló el resultado final al cierre del partido, asegurando una victoria crucial para su equipo.

Esta victoria crea una buena oportunidad para que Austria busque el pase a los play-offs en el Grupo G. Jordania, a pesar de la derrota, demostró que puede plantar cara a un favorito en su partido de debut. En las siguientes jornadas, Austria intentará consolidar su liderazgo en el grupo.