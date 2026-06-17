Polémica arbitral en torno a Lionel Messi: hat-trick y tarjeta roja en el Mundial

En el partido inaugural de la Copa del Mundo, la selección de Argentina logró una victoria convincente por 3-0 ante Argelia. Sin embargo, la polémica arbitral surgida en torno a Lionel Messi, el héroe del encuentro, está generando más debate que el propio resultado del juego. Aunque la estrella del Inter Miami anotó un hat-trick histórico, muchos expertos consideran que debería haber sido expulsado prematuramente. Así lo informa Goal.com en su noticia.

La situación más polémica del encuentro ocurrió cuando el ocho veces ganador del Balón de Oro chocó con el defensa argelino Aissa Mandi. Messi golpeó abiertamente con sus tacos la pantorrilla del rival. Esta acción brusca provocó fuertes protestas en el banquillo de Argelia y en las redes sociales. Sorprendentemente, el árbitro principal Simon Marciniak ni siquiera mostró tarjeta amarilla, y el sistema VAR no consideró necesario intervenir.

Expertos y dobles estándares arbitrales

Este incidente ha vuelto a poner sobre la mesa las teorías sobre los privilegios especiales que los árbitros otorgan a las grandes estrellas del fútbol. Los expertos de ESPN FC, Ale Moreno y Nedum Onuoha, no ocultaron su asombro ante la decisión arbitral. Moreno calificó la jugada como una «tarjeta roja al 100 %», sugiriendo incluso que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tenía interés en que Messi permaneciera en el campo.

«Era absolutamente tarjeta roja. Situaciones como esta confirman los comentarios sobre el trato preferencial hacia los grandes futbolistas. Incluso vimos la decepción en el rostro de Gianni Infantino cuando el portero Luca Zidane detuvo el disparo de Messi. Esto ya no es solo deporte, parece la protección de los intereses de cierta estrella», afirmó Moreno.

El exdefensa del Manchester City, Nedum Onuoha, coincidió con estas opiniones. Según él, los comentaristas se dedicaron a elogiar la actividad de Messi en lugar de señalar la gravedad de la situación. En opinión de Onuoha, el propio Messi se dio cuenta de su error y se mostró algo preocupado en el campo, pero la inadvertencia de los árbitros lo salvó de la sanción.

El hecho de que el árbitro Simon Marciniak no acudiera al monitor para revisar la jugada es lo que genera las mayores dudas. Aunque las tecnologías modernas se implementaron precisamente para corregir errores tan graves, por alguna razón «no funcionaron» en un partido con la participación de los campeones del mundo. Esto intensifica las dudas sobre la transparencia del torneo.

De este modo, aunque Argentina comenzó el torneo con una victoria, quedó un serio problema de ética arbitral a la sombra del triunfo. Para Lionel Messi, este partido será recordado como una noche de récords, pero para la comunidad futbolística fue otra amarga lección sobre los «privilegios de las estrellas».