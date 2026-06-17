Portugal abre el marcador contra la RD Congo(video)

¡Se abre una página totalmente nueva y única en la historia del fútbol mundial! En Norteamérica, donde se desarrolla la 1ª jornada de la Copa del Mundo 2026, ha comenzado uno de los choques más esperados y vibrantes del grupo K. El gigante europeo, la selección de Portugal, se enfrenta a la selección de la RD Congo, uno de los representantes más fuertes y complicados del continente africano.

Este encuentro se ha convertido en un evento verdaderamente histórico para la leyenda del fútbol Cristiano Ronaldo. El cinco veces ganador del Balón de Oro portugués ha debutado en su 6ª fase final de Copa del Mundo, estableciendo un récord mundial absoluto. Desde los primeros minutos de este emocionante partido, los europeos comenzaron a demostrar su superioridad.

Gol temprano de Joao Neves y alineaciones principales

Como era de esperar, el encuentro comenzó con sucesivos ataques peligrosos de la selección de Portugal. Antes de que los aficionados pudieran acomodarse en sus asientos, apenas al minuto 6, se abrió el marcador. Tras una brillante combinación portuguesa, el talentoso centrocampista Joao Neves ganó el duelo aéreo dentro del área rival, rematando de cabeza con precisión para poner a su equipo por delante.

A través de la siguiente tabla deportiva oficial, puede conocer en detalle el resultado actual de este encuentro histórico y las alineaciones titulares de ambas selecciones:

Competición y marcador actual Selección de Portugal (4-3-3) Selección de la RD Congo (4-4-2) Protagonistas del encuentro • Competición: Copa del Mundo 2026

• Fase: Fase de grupos, 1ª jornada

• Marcador actual: Portugal 1:0 RD Congo • Costa (PO), Cancelo, Araujo, Veiga, Mendes ;

• Vitinha, Joao Neves, Pedro Neto ;

• Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo. • Mpasi-Nzo (PO), Wan-Bissaka, Tuanzebe, Kapuadi ;

• Mbemba, Masuaku, Mukau, Mutoussami ;

• Kayembe, Cédric Bakambu, Yoane Wissa. • Cristiano Ronaldo: Primer futbolista de la historia en jugar 6 Copas del Mundo.

• Joao Neves: Autor del gol anotado al minuto 6.

La defensa africana no resistió la presión europea

El entrenador de Portugal alineó a su equipo más combativo y ofensivo para este debut. Mientras que en la línea defensiva Diogo Costa está protegido por centrales fuertes como Araujo, Veiga y Mendes, en el tridente ofensivo, Ronaldo cuenta con el apoyo de estrellas creativas como Bernardo Silva y Bruno Fernandes.

A pesar de que en la plantilla de la RD Congo figuran nombres bien conocidos por los aficionados a través de la Premier League inglesa, como Aaron Wan-Bissaka y Axel Tuanzebe, se vieron superados desde los primeros minutos por la intensa y rápida presión (pressing) de los portugueses. Incluso con la ventaja de 1:0, los representantes europeos mantienen el control.

Conclusión rápida de los analistas deportivos de Zamin: La selección de Portugal ha comenzado el torneo al estilo de los verdaderos campeones, con un gol rápido y seguro. La sola presencia de Ronaldo otorga una enorme ventaja psicológica a sus compañeros. Se espera que la RD Congo ahora asuma riesgos y pase al ataque, lo que creará espacios libres para Ronaldo y sus compañeros. ¡El partido se pone más intenso cada segundo!

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