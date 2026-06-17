Qué hay que saber sobre la selección de Colombia, el rival de Uzbekistán

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Qué hay que saber sobre la selección de Colombia, el rival de Uzbekistán

La selección de Colombia, que se enfrentará a nuestro equipo nacional en el partido debut del Mundial, es uno de los grandes del mundo del fútbol, con una gran historia y una plantilla poderosa. Estrellas experimentadas, muy conocidas por los aficionados a través de los Mundiales de 2014 y 2018, siguen siendo la base y el núcleo de este equipo. La mayoría de ellos han llegado a los campos de Norteamérica para participar en su tercer Mundial.

El equipo está tácticamente muy bien estructurado, y su juego principal se construye alrededor de la posición del famoso «número diez» y el capitán del equipo.

El liderazgo de James Rodriguez y el estado de forma de la estrella del Bayern

La figura central y el verdadero director de orquesta de la selección colombiana es, sin duda, James Rodriguez. El esquema táctico 4-2-3-1 elegido por el entrenador está adaptado precisamente a las acciones creativas de Rodriguez. En las bandas actúa Luis Diaz, el arma más grande y la máquina de goles del equipo. Curiosamente, el extremo de 29 años, que tuvo una temporada brillante en el Bayern Múnich de Alemania, aún no ha logrado mostrar un juego tan productivo con la camiseta nacional.

Las eliminatorias del Mundial fueron bastante difíciles y llenas de resultados inesperados. Los colombianos derrotaron a un fuerte Brasil por 2-1 y se tomaron una merecida revancha contra Argentina por la derrota en la final de la Copa América 2024. Sin embargo, tras una sorprendente derrota ante Bolivia (0-1), comenzó una crisis interna y una racha de 6 partidos sin ganar los puso en riesgo de quedar fuera del torneo. Solo las victorias contundentes en las últimas jornadas contra Bolivia y Venezuela les dieron el pase al Mundial. Los tropiezos en los amistosos de marzo contra Francia y Croacia aún generan preocupación entre los aficionados.

A través de la siguiente tabla deportiva analítica, puede conocer en detalle el esquema táctico, el cuerpo técnico y las principales estrellas de Colombia, el primer rival de la selección de Uzbekistán:

Alineación probable (4-2-3-1)

Entrenador: Nestor Lorenzo

Estrella principal: Luis Diaz

A quién seguir y el héroe oculto

Portero: Vargas


Defensa: Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica


Centrocampistas: Rios, Lerma


Mediapuntas: Arias, Rodriguez, Diaz


Delantero: Suárez

• 60 años, exdefensa del Swindon.


• 1er Mundial como entrenador principal.


• Fiel discípulo de José Pékerman.


• Jugó en el Mundial de 1990 en Argentina.

• 29 años, extremo del Bayern Múnich (Alemania).


• Exjugador del Liverpool.


• La fuente de goles más peligrosa de Colombia.


• Máximo goleador de la Copa América 2021.

Andres Gomes (24 años): Delantero del Vasco da Gama, rápido y peligroso.


Jefferson Lerma: Representante del Crystal Palace, el «motor» que realiza el trabajo sucio en el campo.

Escuela de entrenamiento: Nestor Lorenzo, el «hijo» de Pékerman

Al mando de la selección colombiana está el experimentado especialista de 60 años, Nestor Lorenzo. Aunque este es el quinto Mundial de su carrera, es la primera vez que participa como entrenador principal. En 1990 participó en el Mundial como jugador con Argentina y, como entrenador, trabajó durante años como asistente del legendario José Pékerman (en Argentina en 2006, en Colombia en 2014 y 2018). Lorenzo recuerda el lugar insustituible de Pékerman en su carrera así:

«José no fue solo un mentor para mí, sino una persona tan querida como un padre. Desde mis primeros días tras obtener la licencia de entrenador, me invitó al cuerpo técnico de la selección nacional. Me conocía desde muy joven, cuando jugaba en el equipo filial del Argentinos Juniors».

Una nueva estrella con una infancia difícil y el «motor» del campo

En la plantilla de Colombia, además de Luis Diaz, hay un nuevo nombre al que los aficionados deben prestar atención: Andres Gomes. El delantero de 24 años del Vasco da Gama logró destacar marcando el gol de la victoria ante México en su debut con la selección. Sus años de infancia transcurrieron en un entorno muy difícil y peligroso:

«Mi infancia fue muy dura. Vi morir a varios de mis amigos y muchos otros entraron en la calle del crimen y tomaron el camino equivocado. Pero solo el fútbol salvó a nuestra familia de ese entorno, siempre respiramos fútbol», dice la joven estrella.

Asimismo, en el equipo está Jefferson Lerma, quien no llama la atención pero realiza el trabajo más pesado en el centro del campo. Este jugador del Crystal Palace mantiene el equilibrio en el medio junto a Richard Rios. Mientras que Rios es responsable de la creatividad y el ataque, la tarea de Lerma consiste en romper los ataques rivales y cerrar los espacios vacíos.

Conclusión de los analistas deportivos de Zamin:

La selección de Colombia parece un mecanismo cohesionado, experimentado y que se entiende a la perfección. Los pases inteligentes de James Rodriguez y los ataques rápidos de Luis Diaz serán sin duda la prueba más grande para los defensores de nuestro equipo nacional. Sin embargo, la inestabilidad del rival y sus tropiezos recientes ofrecen una buena oportunidad para que nuestros representantes sumen puntos. ¡Deseamos suerte a nuestros muchachos en este duelo histórico!

¡Sigue siempre en las páginas de Zamin los reportajes más candentes del Mundial e información exclusiva sobre los rivales de la selección de Uzbekistán!

ColombiaJames RodríguezLuis DíazBayern de MúnichBrasil
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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