Ruben Amorim quiere llevar estrellas del Sporting al AC Milan

El nuevo entrenador del club italiano AC Milan, Ruben Amorim, ha revelado sus primeros planes serios para reforzar la plantilla. El técnico portugués tiene como objetivo llevar a San Siro a dos futbolistas clave que brillaron en su antiguo equipo, el Sporting. Se espera que estos traspasos no solo beneficien al Milan, sino que también afecten los planes de los gigantes de la Premier League. Así lo informa la noticia de Goal.com.

Según Sky Sport Italia, los objetivos principales de Amorim son el centrocampista Morten Hjulmand y el extremo ofensivo Francisco Trincao. El entrenador desea continuar en Milán la colaboración con estos jugadores que rindieron a alto nivel bajo su mando en Lisboa. Este paso cuenta con el total apoyo de la directiva del Milan.

Competencia con los clubes de Manchester

El Milan enfrentará rivales serios en la lucha por Morten Hjulmand. El centrocampista defensivo danés de 26 años ha estado bajo la lupa de los scouts del Manchester City y el Manchester United durante mucho tiempo. Los campeones ingleses lo consideraban el candidato ideal para rejuvenecer la plantilla, pero la intervención personal de Amorim podría cambiar la situación.

Aunque la directiva del Sporting inicialmente exigió una cláusula de 80 millones de euros por Hjulmand, según los últimos datos, los portugueses están dispuestos a negociar. Actualmente, el precio del jugador se estima entre 40 y 50 millones de euros, lo que crea condiciones financieras más cómodas para el Milan y aumenta la probabilidad del traspaso.

El segundo objetivo, Francisco Trincao, ha convencido a Amorim por su capacidad de jugar en cualquier posición de la línea de ataque. El entrenador lo considera una pieza fundamental para construir un fútbol moderno, dinámico y agresivo. La directiva del Milan busca implementar precisamente ese estilo de juego.

Confianza de los propietarios del club

El dueño del Milan, Gerry Cardinale, vincula el nombramiento de Ruben Amorim con la estrategia a largo plazo del club. Según sus palabras, el técnico portugués es uno de los más innovadores y entusiastas de la nueva generación de entrenadores europeos. Cardinale ha prometido proporcionar todos los recursos necesarios al entrenador.

Si se concretan estos traspasos, se espera que el Milan vuelva a ser favorito no solo en la Serie A, sino también en la Champions League la próxima temporada. Goal.com destaca que la actividad de Amorim en el mercado de fichajes indica que el Milan está entrando en una nueva era.