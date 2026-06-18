Cannavaro: Estoy orgulloso de mis jugadores, ahora trabajaremos en los errores

La selección nacional de Uzbekistán comenzó su histórica participación en la Copa del Mundo 2026 con un encuentro contra Colombia. Lamentablemente, los pupilos de Fabio Cannavaro cayeron 1-3 ante los sudamericanos en la primera jornada de la fase de grupos.

Aunque el resultado decepcionó a los aficionados, este partido ocupa un lugar especial en la historia del fútbol nacional. La selección de Uzbekistán debutó en la fase final de la Copa del Mundo y puso a prueba sus capacidades contra uno de los equipos más fuertes del mundo.

Tras el encuentro, el entrenador principal Fabio Cannavaro respondió a las preguntas de los periodistas, opinando sobre el desempeño de su equipo, los cambios en la segunda parte y los objetivos futuros.

El especialista italiano destacó que el partido fue interesante y de ritmo alto. Mientras que Colombia mantuvo la iniciativa en la primera mitad, Uzbekistán intentó cambiar la dinámica del juego después del descanso.

«El partido fue interesante. En la segunda parte logramos cambiar el juego. Creamos oportunidades por la banda izquierda e intentamos tomar el control del encuentro», dijo Cannavaro.

De hecho, los «Lobos Blancos» se activaron considerablemente tras el descanso. El equipo actuó con más audacia en la línea ofensiva, intentando acercarse al área rival a través de la banda izquierda. Los jugadores hicieron circular el balón más rápido para presionar la defensa de Colombia.

Cannavaro también subrayó que la misión principal de Uzbekistán en el Mundial no consistía solo en obtener un resultado. Según él, la selección nacional debe representar positivamente al país en el escenario del fútbol mundial.

«Antes que nada, vinimos aquí para mostrar a Uzbekistán positivamente ante todo el mundo. Siempre digo a mi equipo que deben actuar con actividad durante todo el partido», afirmó el seleccionador.

Cada partido en la Copa del Mundo no es solo un resultado deportivo, sino también una oportunidad de mostrar el fútbol del país, la cultura de los aficionados y el carácter nacional. En su primer Mundial, Uzbekistán aspira a demostrar su combatividad, disciplina y capacidad de no rendirse hasta el final.

Cannavaro también se refirió a lo difícil que es jugar contra un equipo tan fuerte como Colombia. Destacó que los sudamericanos muestran un nivel muy alto tanto con el balón como en los movimientos sin él.

«Jugar contra equipos como Colombia, y moverse sin balón, no es fácil», dijo el técnico italiano.

La plantilla de Colombia cuenta con jugadores con experiencia en clubes fuertes de Europa y Sudamérica. Ejercieron una gran presión sobre Uzbekistán mediante un pressing alto, pases rápidos y agresividad en los duelos. Contra un rival así, se requiere mantener la concentración y el orden posicional durante todo el juego.

A pesar de ello, Cannavaro señaló que sus jugadores actuaron bien en la segunda parte. Sin embargo, mientras el equipo intentaba equilibrar el partido, encajó otro gol.

«En general, actuamos bien en la segunda parte, pero lamentablemente volvimos a encajar un gol», dijo el entrenador.

El tercer gol encajado afectó seriamente el destino del encuentro. Aunque la actividad de Uzbekistán y su gol de respuesta dieron esperanza a los aficionados, Colombia aprovechó su oportunidad para consolidar su ventaja.

Cannavaro destacó que este partido quedará para siempre en la historia de la selección nacional. Independientemente del resultado, el primer partido mundialista de Uzbekistán se convirtió en un evento inolvidable para jugadores y aficionados.

«Recordaremos este partido jugado en este estadio, porque fue un encuentro histórico. Estamos en la Copa del Mundo», afirmó.

El sueño esperado durante años finalmente se cumplió. Uzbekistán pisó el campo de la Copa del Mundo, sonó el himno nacional y la selección nacional comenzó su historia en el torneo más grande del fútbol mundial.

El entrenador principal dijo que, a pesar de la derrota, se pueden encontrar aspectos positivos del juego. Al mismo tiempo, admitió que hubo suficientes errores y anunció que el cuerpo técnico los analizará para corregirlos.

«Podemos sacar conclusiones positivas del partido de hoy. Por supuesto, hubo errores y trabajaremos en ellos», dijo Cannavaro.

El partido de la primera jornada mostró a la selección nacional cuánto cuesta cada pequeño fallo al nivel de una Copa del Mundo. Los errores posicionales en defensa, el repliegue tras la pérdida del balón y la atención en situaciones decisivas son los aspectos principales a analizar antes de los próximos encuentros.

Cannavaro no ocultó que estaba satisfecho con el esfuerzo de sus jugadores. Expresó que se siente orgulloso de ellos por haber dado todo en el campo y por seguir luchando incluso en una situación difícil.

«Estoy orgulloso de mis jugadores. Jugaron bien. Hoy fue un partido difícil», dijo el especialista.

Entrar al campo en un estadio grande, ante miles de aficionados y bajo la atención de todo el mundo es una gran prueba para cualquier futbolista. Especialmente para los miembros de un equipo que debuta en el Mundial, los nervios y la responsabilidad son aún mayores.

«No es fácil jugar en un estadio así, ante tantos aficionados. Pero esto también puede darte una motivación adicional», añadió Cannavaro.

El ambiente en las gradas, el apoyo de los aficionados y el hecho histórico en sí dieron fuerza a los jugadores. Aunque el resultado no fue el esperado, el equipo mostró carácter en la segunda parte, intentando luchar contra el rival.

La derrota ante Colombia no termina el camino de Uzbekistán en el Mundial. Quedan dos partidos importantes por delante. Ahora el staff de Cannavaro debe analizar los errores del primer juego y preparar al equipo física y mentalmente para los siguientes encuentros.

En la Copa del Mundo el tiempo es muy corto. Los jugadores deben olvidar rápidamente la derrota, extraer las lecciones necesarias y salir al campo con nuevas fuerzas contra el próximo rival.

Uzbekistán perdió su primer partido, pero dio un paso histórico. Los «Lobos Blancos» ya sintieron el ambiente del Mundial, experimentaron la presión del gran escenario y ganaron una experiencia importante para los próximos partidos.

Como señaló Cannavaro, se puede estar orgulloso del esfuerzo de los jugadores. Ahora la tarea principal es sacar las conclusiones correctas de los errores, no perder la confianza y mostrar aún más el verdadero potencial de Uzbekistán en los siguientes encuentros.