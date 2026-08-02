La teoría de Einstein vuelve a confirmarse: se mide la curvatura del espacio-tiempo

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La teoría de Einstein vuelve a confirmarse: se mide la curvatura del espacio-tiempo

Científicos chinos han publicado los resultados de medición más precisos en la práctica que confirman la teoría general de la relatividad de Albert Einstein. Según un estudio publicado en la revista Nature, especialistas del Instituto de Física y Matemáticas de Wuhan lograron registrar cómo la masa de la Tierra "curva" el espacio-tiempo con un nivel de precisión récord. Este logro es un paso importante para la física moderna y ayuda a limitar las teorías alternativas. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de Ixbt.com, el margen de error en las mediciones fue de tan solo 0,2 por ciento. A modo de comparación, en todos los intentos anteriores la imprecisión alcanzaba hasta el 10 por ciento. Se trata del «efecto de arrastre del marco inercial» o del «efecto Lense-Thirring», llamado así en honor a los físicos que lo modelaron en 1918. Según este fenómeno, cuanto más masivo es un objeto y más rápido gira, con mayor fuerza distorsiona el espacio a su alrededor.

Mediciones con un satélite único

Para detectar estas desviaciones gravitacionales tan débiles en cuerpos celestes pequeños como la Tierra, los científicos utilizaron el aparato LARES-2 (Laser Relativity Satellite 2), desarrollado por la Agencia Espacial Italiana. Este dispositivo, con un diámetro de aproximadamente 40 centímetros y un peso de 295 kilogramos, consiste en una esfera sólida hecha de aleación de níquel y cromo. A bordo no cuenta con ningún motor, paneles solares ni electrónica integrada.

Toda la superficie del aparato está cubierta por 303 retrorreflectores angulares, y su estructura pesada y densa reduce al mínimo el impacto de cualquier fuerza no meteorológica en la órbita media. Desde julio de 2022 hasta junio de 2025, las estaciones terrestres iluminaron el satélite con láseres y registraron las señales de luz reflejada. Como resultado, los científicos recopilaron una base de datos compuesta por 200 000 observaciones con una precisión de 1 milímetro.

Depuración de datos y resultados fundamentales

Debido a la irregularidad de la fuerza gravitacional de la Tierra, el planeta está ligeramente achatado en los polos, lo que genera fuerzas newtonianas y oculta la señal de la relatividad. Para filtrar esta gravedad clásica, los investigadores combinaron los datos de LARES-2 con los registros del aparato LAGEOS, lanzado por la NASA en 1976. Los planos de las órbitas de ambos satélites difieren en un ángulo de 180,01°, lo que garantizó la anulación matemática mutua de las fuerzas innecesarias.

Como obstáculo adicional, interfirió la marea terrestre y oceánica K1 causada por la Luna y el Sol. Este problema se resolvió mediante el tiempo: el efecto de la marea se compensa mutuamente en un ciclo de precesión de 1050 días. Todas las interferencias se limpiaron utilizando el software GEODYN del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA.

Tras el proceso de depuración, los físicos registraron que la órbita de los satélites se desplaza 61,3 milisegundos de arco al año debido a la rotación de la Tierra sobre su propio eje. El valor obtenido coincidió perfectamente con las predicciones de la teoría de Einstein. Los autores destacan que este resultado, además de confirmar la teoría general de la relatividad, limita estrictamente los modelos alternativos como la gravedad de Chern-Simons, que intenta unificarla con la mecánica cuántica.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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