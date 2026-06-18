Oficial: Ibrahima Konaté llega al Real Madrid como agente libre

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Oficial: Ibrahima Konaté llega al Real Madrid como agente libre

El club español Real Madrid ha realizado un nuevo fichaje importante con el objetivo de reforzar su línea defensiva. Los blancos han anunciado oficialmente que han llegado a un acuerdo con el defensa de la selección francesa Ibrahima Konaté, cuyo contrato con el Liverpool inglés ha finalizado. Este traspaso es la continuación lógica de la estrategia del club de atraer jugadores de alto nivel como agentes libres. Así lo informa Goal.com.

El defensa central de 27 años firmó un contrato de cuatro años en el estadio Santiago Bernabéu, válido hasta junio de 2030. Según Goal.com, la directiva del Real Madrid ve en Konaté al candidato principal para solucionar los problemas de la defensa. El hecho de que no se pagara una tarifa de transferencia otorga una gran ventaja económica al club.

Una nueva pieza del proyecto Mourinho

Ibrahima Konaté es la tercera contratación importante desde que José Mourinho regresó al mando del club madrileño. Anteriormente, Marc Cucurella y Bernardo Silva se habían unido al equipo. El técnico portugués valora positivamente la condición física, la velocidad y la solidez del defensa, viéndolo como una figura fundamental en sus esquemas tácticos.

El presidente del club, Florentino Pérez, también considera este fichaje como un paso estratégico para equilibrar la plantilla. Las dificultades surgidas en temporadas pasadas debido a las lesiones de los defensas obligaron a la directiva del Real Madrid a fortalecer más el banquillo. Se espera que Konaté lleve la defensa del Madrid a un nuevo nivel con su experiencia.

La colonia francesa y el proceso de adaptación

Según los expertos, Ibrahima Konaté no tendrá dificultades para adaptarse a su nuevo equipo. Esto se debe a que actualmente en el Real Madrid juegan estrellas compatriotas como Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga y Ferland Mendy. Este factor ayudará al defensa a integrarse más rápidamente en el ambiente del equipo.

El proceso de transferencia se aceleró tan pronto como se supo que el contrato con el Liverpool no sería renovado. Los madrileños lograron alcanzar un acuerdo rápido con el defensa, dejando atrás a otros grandes clubes de Europa. Actualmente, el futbolista participa en la Copa del Mundo con la selección de Francia.

Por ello, la ceremonia de presentación oficial de Konaté se llevará a cabo tras la finalización del torneo, una vez que regrese a Madrid. Después, se unirá a los entrenamientos bajo las órdenes de José Mourinho para luchar por los títulos de La Liga y la Champions League en la nueva temporada.

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