Arsenal y el delantero del PSG Bradley Barcola: los londinenses lideran la carrera por el fichaje

El club londinense del Arsenal está considerando seriamente la opción del extremo del Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, para reforzar su línea de ataque. El equipo de Mikel Arteta es actualmente el principal pretendiente por el jugador francés. Según el diario Independent, los «Gunners» están estudiando la posibilidad de enviar una oferta oficial en el mercado de verano. Así lo informa Goal.com.

Bradley Barcola no se opone a vincular su futuro a la Premier League inglesa. Mientras aumentan las incertidumbres sobre su futuro en París, el propio jugador ha indicado que está listo para aceptar nuevos retos en su carrera. La directiva del Arsenal valora al talento de 23 años como un jugador capaz de reforzar significativamente el primer equipo.

Competencia y valor del traspaso

Aunque el Arsenal lidera la carrera, el club del Liverpool también sigue la situación de cerca. Los merseysiders consideran a Barcola como un candidato apto en el proceso de reestructuración de su ataque. La directiva del PSG no quiere dejar ir a su estrella fácilmente y lo valora en aproximadamente 60 millones de libras esterlinas.

Según la información, el deseo del futbolista de dejar el PSG podría deberse también a que no fue incluido en el once titular en el partido contra el Arsenal en la final de la Champions League. Aunque los parisinos prefieren retener al jugador, están dispuestos a realizar cambios en la plantilla si llega una oferta adecuada antes del cierre del mercado.

Cambios en la plantilla del Arsenal

Si se concreta este traspaso, Bradley Barcola competiría en la banda izquierda del Arsenal con jugadores como Gabriel Martinelli y Leandro Trossard. Esto ampliaría las opciones de rotación para Mikel Arteta y aumentaría el potencial ofensivo del equipo. Al mismo tiempo, el club londinense no ha perdido el interés en la estrella del Aston Villa, Morgan Rogers.

El Arsenal tiene como objetivo continuar su exitoso camino de la temporada pasada y luchar por el campeonato. Se espera que la incorporación de un jugador rápido y técnicamente dotado como Bradley Barcola enriquezca aún más los esquemas tácticos del equipo. Actualmente se espera la siguiente fase de las negociaciones entre las partes.