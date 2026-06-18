Arsenal y el delantero del PSG Bradley Barcola: los londinenses lideran la carrera por el fichaje

·5·Deportes
Arsenal y el delantero del PSG Bradley Barcola: los londinenses lideran la carrera por el fichaje

El club londinense del Arsenal está considerando seriamente la opción del extremo del Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, para reforzar su línea de ataque. El equipo de Mikel Arteta es actualmente el principal pretendiente por el jugador francés. Según el diario Independent, los «Gunners» están estudiando la posibilidad de enviar una oferta oficial en el mercado de verano. Así lo informa Goal.com.

Bradley Barcola no se opone a vincular su futuro a la Premier League inglesa. Mientras aumentan las incertidumbres sobre su futuro en París, el propio jugador ha indicado que está listo para aceptar nuevos retos en su carrera. La directiva del Arsenal valora al talento de 23 años como un jugador capaz de reforzar significativamente el primer equipo.

Competencia y valor del traspaso

Aunque el Arsenal lidera la carrera, el club del Liverpool también sigue la situación de cerca. Los merseysiders consideran a Barcola como un candidato apto en el proceso de reestructuración de su ataque. La directiva del PSG no quiere dejar ir a su estrella fácilmente y lo valora en aproximadamente 60 millones de libras esterlinas.

Según la información, el deseo del futbolista de dejar el PSG podría deberse también a que no fue incluido en el once titular en el partido contra el Arsenal en la final de la Champions League. Aunque los parisinos prefieren retener al jugador, están dispuestos a realizar cambios en la plantilla si llega una oferta adecuada antes del cierre del mercado.

Cambios en la plantilla del Arsenal

Si se concreta este traspaso, Bradley Barcola competiría en la banda izquierda del Arsenal con jugadores como Gabriel Martinelli y Leandro Trossard. Esto ampliaría las opciones de rotación para Mikel Arteta y aumentaría el potencial ofensivo del equipo. Al mismo tiempo, el club londinense no ha perdido el interés en la estrella del Aston Villa, Morgan Rogers.

El Arsenal tiene como objetivo continuar su exitoso camino de la temporada pasada y luchar por el campeonato. Se espera que la incorporación de un jugador rápido y técnicamente dotado como Bradley Barcola enriquezca aún más los esquemas tácticos del equipo. Actualmente se espera la siguiente fase de las negociaciones entre las partes.

ArsenalPSGBradley BarcolaFichajesPremier League
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Oficial: Ibrahima Konaté llega al Real Madrid como agente libreOficial: Ibrahima Konaté llega al Real Madrid como agente libreHoy, 10:16Feruza Kazakova vence a su rival alemana en la Copa del Mundo de ChinaFeruza Kazakova vence a su rival alemana en la Copa del Mundo de ChinaHoy, 10:16Cafu revela su top 4 de los mejores de la historia: Ronaldinho también está en la listaCafu revela su top 4 de los mejores de la historia: Ronaldinho también está en la listaHoy, 09:57Luka Vuskovic, el talento del Tottenham: disciplina como Cristiano Ronaldo e interés del BayernLuka Vuskovic, el talento del Tottenham: disciplina como Cristiano Ronaldo e interés del BayernHoy, 09:12Los gigantes europeos se disputan a la joven Liza Baum de 19 añosLos gigantes europeos se disputan a la joven Liza Baum de 19 añosHoy, 09:10Sam Kerr regresa a EE. UU.: la estrella australiana firma con el Gotham FCSam Kerr regresa a EE. UU.: la estrella australiana firma con el Gotham FCHoy, 08:56
AnunciosColaboración
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
La polémica por el penalti de Abduqodir Husanov vuelve a encenderse
La polémica por el penalti de Abduqodir Husanov vuelve a encenderse