Liverpool ficha a un nuevo delantero español para sustituir a Mohamed Salah

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Liverpool ficha a un nuevo delantero español para sustituir a Mohamed Salah

El club inglés del Liverpool está cerca de concretar su primera gran contratación del mercado de verano. Los Reds han llegado a un acuerdo para fichar a Victor Munoz, el talentoso extremo de 22 años del Osasuna. Este traspaso, valorado en 40 millones de euros, tiene como objetivo reforzar la línea ofensiva y sustituir adecuadamente a Mohamed Salah, cuya salida se prevé. Así lo informa Goal.com.

El Liverpool salió victorioso en la carrera por este fichaje frente a una competencia seria. Específicamente, el Newcastle United había mantenido negociaciones prolongadas con el futbolista español. Sin embargo, el Liverpool intervino en el último momento y resolvió el traspaso a su favor. Una situación similar ocurrió el año pasado, cuando los merseysiders arrebataron el fichaje de Hugo Ekitike, quien era el objetivo del Newcastle United.

Se espera que Victor Munoz sea la primera contratación bajo el mando del nuevo entrenador del Liverpool, Andoni Iraola. Debido a la salida de Mohamed Salah, la lesión de Hugo Ekitike y la alta probabilidad de despedirse de Federico Chiesa, Munoz deberá asumir la carga principal del ataque. Se prevé que su estilo de juego versátil y su velocidad encajen bien en el fútbol inglés.

Formado en las escuelas del Real Madrid y el FC Barcelona

La trayectoria futbolística de Munoz ha sido muy interesante. Se formó en las academias de los dos gigantes de España: el FC Barcelona y el Real Madrid. Nacido en Cataluña, el futbolista comenzó perfeccionando su técnica durante tres años en el sistema de La Masia. Sin embargo, buscando más minutos de juego, se trasladó al equipo de Damm a los 14 años, donde destacó y captó la atención de los ojeadores del Real Madrid.

En Madrid, se acercó rápidamente al primer equipo y debutó en la temporada 2024-25, precisamente en un partido contra el Barcelona. Según el diario Relevo, cuando el Real Madrid mostró interés, ningún otro equipo tuvo oportunidad de conseguir al jugador. A pesar de ello, el joven talento se unió al Osasuna buscando continuidad, y gracias a sus brillantes actuaciones allí, recibió la convocatoria de la selección española.

Actualmente, Victor Munoz es uno de los principales candidatos para integrar la lista de la selección española para el Mundial 2026. Su traspaso representa para el Liverpool no solo una solución inmediata, sino una inversión estratégica a futuro. Se espera que Munoz demuestre su calidad técnica y olfato goleador en la intensidad de la Premier League.

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