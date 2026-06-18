Ditmar Hamann sobre Harry Kane: el experto alemán critica duramente al delantero

A pesar de que el capitán de Inglaterra, Harry Kane, anotó dos goles contra Croacia al inicio de la Copa del Mundo, el reconocido experto Ditmar Hamann expresó dudas sobre su capacidad para desempeñar un papel decisivo en partidos de alto nivel. El excentrocampista de la selección de Alemania y del Liverpool destaca que Kane aún debe demostrar su valía ante rivales de élite. Así lo informa Goal.com informa .

Tras la victoria por 4-2 en la fase de grupos del mundial en Norteamérica, Hamann menospreció las capacidades del delantero de 32 años en una entrevista para RTE Sport. En su opinión, Harry Kane está acostumbrado a marcar contra equipos más débiles en la fase de grupos, pero su capacidad para liderar al equipo en las etapas decisivas de las eliminatorias sigue en duda.

«Marca muchos goles en la fase de grupos, contra Túnez, Panamá o Colombia. Pero él es el capitán y debe marcar en las eliminatorias. Quiero ver de lo que es capaz contra grandes selecciones como Francia o Brasil. Por ahora, no estoy convencido de que esté a ese nivel», señaló Hamann, según la información recogida por Goal.com.

Velocidad y limitaciones tácticas

Hamann no solo se centró en las estadísticas, sino también en los aspectos tácticos del delantero. Según él, la Inglaterra de Thomas Tuchel podría enfrentar problemas en las eliminatorias en partidos basados en el contraataque debido a la falta de velocidad de Kane.

«Su definición puede ser la mejor del mundo, pero en el fútbol moderno, especialmente en las últimas etapas de un torneo, la velocidad es crucial. Kane no tiene esa cualidad. En el Bayern, cualquier delantero centro marcaría porque de todos modos son campeones. Preferiría a otros delanteros antes que a Kane en este torneo», afirma el exfutbolista alemán.

A pesar de ello, Harry Kane demostró su talento en el partido contra Croacia. Primero aprovechó un penalti y luego marcó de cabeza, contribuyendo significativamente a la victoria de su equipo. Con estos goles, alcanzó los 10 tantos en Copas del Mundo, superando el récord de la leyenda Gary Lineker.

Actualmente, Kane compite por la bota de oro junto a Kylian Mbappé y Erling Haaland. Solo Lionel Messi, quien marcó un triplete contra Argelia, se sitúa por delante. Los aficionados ingleses esperan que estos resultados de Kane hagan cambiar de opinión a críticos como Hamann.