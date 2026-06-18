El FC Barcelona se enfrentará al equipo de Tom Brady en Inglaterra en un amistoso

El club español FC Barcelona disputará un prestigioso partido amistoso contra el Birmingham City inglés como parte de su preparación para la nueva temporada. Según informa Goal.com, este encuentro será un gran evento para el representante de las divisiones inferiores inglesas, ya que la legendaria figura estadounidense Tom Brady forma parte de la directiva del club. Así lo informa .

El equipo del técnico catalán Hansi Flick tiene planeado realizar una concentración de entrenamiento de dos semanas cerca de Burton-upon-Trent antes de la temporada 2026-27. Este partido, que se llevará a cabo en el estadio St Andrew's de Birmingham, será una oportunidad ideal para que el especialista alemán pruebe sus esquemas tácticos y verifique el estado físico de los jugadores.

Una gran oportunidad para los jóvenes talentos

Dado que el proceso de preparación veraniega coincidirá con la Copa del Mundo 2026, se espera que varias estrellas principales del FC Barcelona descansen. Esto creará el espacio para que los jugadores jóvenes y suplentes se muestren ante Hansi Flick. No obstante, los expertos no descartan la posibilidad de que la joven estrella Lamine Yamal participe en este viaje.

Tom Brady, leyenda de la NFL y copropietario y presidente del consejo asesor del Birmingham City, reaccionó a esta noticia a través de las redes sociales. El siete veces ganador del Super Bowl expresó en su página oficial su disposición para recibir a los catalanes diciendo: «Bienvenidos a Birmingham». Desde que Brady invirtió en el club, el equipo ha atraído a estrellas mundiales como David Beckham a sus partidos.

Una prueba seria para el Birmingham City

Para el entrenador del Birmingham City, Chris Davies, este partido servirá como barómetro para determinar el nivel de desarrollo del equipo. En la temporada 2024-25, el equipo regresó al Championship con un resultado récord de 111 puntos en la First League. La temporada pasada, el equipo terminó en la 10ª posición, registrando su mejor resultado en la última década.

La directiva del club y el fondo de inversión Knighthead Capital Management tienen como objetivo llevar al equipo a la máxima división. Un enfrentamiento contra un equipo grande como el FC Barcelona servirá para aumentar la experiencia de los jugadores y elevar el prestigio internacional del club. Los aficionados esperan con ansias este partido nivel «show».