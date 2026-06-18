La familia de Ronaldo afirma que le robaron la victoria a Portugal

El inesperado empate (1:1) de Portugal contra la RD Congo en la fase de clasificación para el Mundial 2026 ha causado una gran conmoción. Aunque Cristiano Ronaldo registró uno de sus peores desempeños, sus allegados intentan desviar la culpa. Específicamente, las hermanas del legendario delantero defendieron a la selección en las redes sociales, criticando el arbitraje y el juego colectivo. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Durante el encuentro, Cristiano Ronaldo tocó el balón solo 25 veces, su cifra más baja en torneos importantes. Además, su racha sin goles en grandes competiciones llegó a los 10 partidos. A pesar de esto, su hermana Elma Aveiro señaló en su página de Instagram que la victoria de Portugal fue robada. Según RMC, escribió que quienes están fuera del campo no entienden la presión y que el resultado fue injusto.

La reacción tajante de los familiares

Katia Aveiro tampoco se quedó al margen en la defensa de su hermano. Según datos citados por Record, señaló los errores tácticos del equipo. Katia calificó de extraño que los jugadores parecieran haber olvidado cómo pasarse el balón y lanzar contraataques, con el juego concentrado principalmente en la defensa y el mediocampo. Al igual que Elma, intentó tranquilizar a los aficionados diciendo: «mal comienzo, buen final».

Sin embargo, los expertos y leyendas del fútbol son mucho más estrictos con el juego de Ronaldo. La leyenda del Arsenal, Thierry Henry, destacó en Fox Sports que las acciones del delantero de 41 años están afectando negativamente la dinámica del equipo. En su opinión, el deseo excesivo de Ronaldo por marcar está obstaculizando a otros jugadores, especialmente a Bruno Fernandes.

«Bloquea el camino de Bruno Fernandes porque quiere marcar a toda costa. No eres tú, es el equipo quien debe marcar en el campo», expresó Henry en su dura crítica. Esta opinión fue ampliamente apoyada en las redes sociales, donde muchos aficionados temen que el equipo de Roberto Martínez dependa demasiado de un solo jugador.

Este inicio en el camino al Mundial 2026 ha sido un golpe inesperado para la selección de Portugal. Es seguro que las discusiones sobre la condición física y la eficacia de la estrella del Al-Nassr se intensificarán antes de los próximos partidos. Ahora, el equipo deberá revisar no solo el resultado, sino también el ambiente interno y el equilibrio táctico en el campo.