El centrocampista de la selección de Inglaterra y del Real Madrid, Jude Bellingham, se pronunció sobre las críticas recibidas tras el partido contra Croacia en el marco del Mundial 2026. El jugador, quien contribuyó significativamente a la victoria inglesa por 4-2, destacó que, a pesar del ruido y la presión que lo han rodeado en los últimos meses, se centró totalmente en el resultado colectivo. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según informa Goal.com, Bellingham habló con los periodistas tras el final del encuentro sobre sus acciones en el campo y las opiniones de sus críticos. El futbolista admitió abiertamente que a veces tiene actuaciones que merecen críticas, señalando que esto es parte integrante del fútbol moderno. Según sus palabras, la presión externa no puede impedirle sentir el honor de servir a su patria.

Críticas y sentido de la responsabilidad

"Para mí, fue gratificante dejar de lado todo el ruido y demostrar cuánto me dedico a mi país y a mis compañeros para lograr la victoria. Ayudar a la selección es el honor más grande para mí y los comentarios externos no pueden cambiar eso", dijo Jude Bellingham en su entrevista posterior al partido.

Debido a sus brillantes actuaciones con el Real Madrid, el nivel de exigencia y las expectativas sobre Bellingham son muy altas. Esto provoca que a menudo cada uno de sus errores sea ampliamente discutido. El jugador afirmó que comprende esta situación y que no guarda rencor hacia nadie. "Sé lo que significa ser futbolista. No estoy molesto con quienes hablaron mal de mí, porque a veces lo merezco. Hoy fue bueno recordarles a la gente quién soy", añadió.

En este encuentro disputado en Dallas, Bellingham destacó no solo por marcar un gol, sino también por su actividad en todos los sectores del campo. Sus movimientos sin balón y su disciplina defensiva permitieron que la selección de Inglaterra estableciera un control total en el centro del campo. Esto fue una respuesta contundente para los especialistas que dudaban de su disciplina táctica.

Para los aficionados al fútbol uzbekos, esta confesión de Bellingham es también digna de atención. El hecho de que estrellas de nivel mundial trabajen en sí mismas y acepten la crítica de manera correcta es un ejemplo para los jugadores jóvenes. Se espera que el centrocampista del Real Madrid siga siendo el líder principal de su equipo en las siguientes fases del torneo.