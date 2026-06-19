Buenas noticias para Inglaterra: Harry Kane y Declan Rice regresan

Tras una victoria convincente contra Croacia en la primera jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, los aficionados de Inglaterra estaban seriamente preocupados por la salud de sus estrellas. Sin embargo, el seleccionador Thomas Tuchel despejó todas las dudas antes del importante partido contra Ghana. El capitán Harry Kane y el centrocampista Declan Rice están listos para el próximo encuentro. Así lo informa Goal.com en su noticia.

En el encuentro de Texas, que terminó 4-2 contra Croacia, Harry Kane anotó un doblete, contribuyendo decisivamente a la victoria. Sin embargo, la imagen del delantero con la pierna izquierda vendada tras el partido alimentó los rumores de lesión. Asimismo, Declan Rice abandonó el campo en el minuto 72 tras sentirse indispuesto.

Conclusión del cuerpo médico y explicación del entrenador

Los exámenes realizados por los servicios médicos de la selección inglesa revelaron que el problema en la pierna de Harry Kane no es grave, tratándose simplemente de fatiga muscular (calambres). El cambio de Declan Rice fue una mera medida de precaución. Según Goal.com, el estado de los futbolistas permite plenamente su participación en el partido contra Ghana.

Thomas Tuchel aclaró la situación en la rueda de prensa posterior al partido. «Declan dijo que sentía una ligera molestia en la zona lumbar y en los tendones debajo de la rodilla. Como íbamos ganando, no quisimos arriesgar y lo retiramos para protegerlo. Después del partido confirmó que se siente bien, no hay de qué preocuparse», afirmó el técnico alemán.

Esta noticia es fundamental para Inglaterra, ya que Harry Kane sigue siendo la figura central de la línea ofensiva de Tuchel. Su capacidad goleadora y liderazgo podrían ser decisivos para sumar los tres puntos ante Ghana.

Además, el centrocampista del Arsenal, Declan Rice, es considerado el «motor» del equipo. En el duelo contra Croacia, no solo conectó la defensa con el ataque, sino que también asistió en el segundo gol de Kane mediante un saque de esquina. Su actividad en el centro del campo es uno de los factores principales de la superioridad inglesa.

La selección de Inglaterra lidera actualmente su grupo y una victoria sobre Ghana podría clasificarlos anticipadamente para la fase de eliminatorias. Aficionados y expertos esperan que los «Three Lions» bajo el mando de Tuchel logren el campeonato en este torneo.