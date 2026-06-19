¿Está Cristiano Ronaldo perjudicando a la selección de Portugal?

Tras la inesperada pérdida de puntos de Portugal en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026, el capitán Cristiano Ronaldo vuelve a estar en el centro de las críticas. El empate 1-1 contra la RD Congo no solo complicó la situación en la tabla, sino que reavivó el debate sobre el impacto del delantero estrella en el juego colectivo. Así lo informa Goal.com en su noticia.

En el encuentro disputado en Houston, aunque João Neves puso por delante a los portugueses, Yoane Vissa logró equilibrar el marcador. Este resultado tensa la situación en el grupo G. En una entrevista con Sky Sports, el exdelantero inglés Jay Botroyd criticó duramente el juego de Ronaldo, acusándolo de causar más daño que beneficio al equipo.

¿El banquillo es la única solución?

Según Botroyd, el delantero de 39 años debe evaluar correctamente su estado físico y su influencia en el equipo. El experto señala que, en lugar de empezar como titular, Ronaldo debería desempeñar el papel de «jugador de impacto», entrando desde el banquillo en la fase final del partido para aportar nuevas fuerzas. Sin embargo, Botroyd añadió que, dada la personalidad del futbolista, jamás aceptaría tal decisión.

«Para ser sincero, si Ronaldo quiere ser un jugador de equipo, debe entender que tiene que hacerse a un lado y convertirse en un jugador que entra desde el banquillo. Pero ¿lo hará? No, no lo creo. Actualmente, sirve más como un obstáculo que como una ayuda para Portugal», afirma el exfutbolista.

Rivalidad eterna con Messi y la posición del entrenador

Las críticas no se limitan solo a la calidad del juego. Para Botroyd, Ronaldo sigue centrado en su rivalidad a distancia con Lionel Messi, lo que provoca que sus intereses personales prevalezcan sobre los colectivos. «Nunca podrá ser Messi, pero ha aprovechado al máximo sus oportunidades a lo largo de su carrera. Ahora, sus ambiciones personales afectan el equilibrio del equipo», añadió.

A pesar de esto, el seleccionador de Portugal, Roberto Martinez, sigue defendiendo a su capitán. El técnico justificó haber mantenido a Ronaldo en el campo hasta el final contra la RD Congo debido a su vasta experiencia y capacidad para decidir el destino de un partido. Para Martinez, la presencia de un líder como Ronaldo es psicológicamente muy importante en torneos tan complejos.

Cabe recordar que Cristiano Ronaldo participa en su sexta Copa del Mundo, siendo el poseedor del récord absoluto. Sin embargo, en el último partido no logró realizar un tiro a puerta y desperdició dos ocasiones claras. Ahora, Portugal está obligado a ganar los partidos restantes del grupo para asegurar su pase a la siguiente ronda.