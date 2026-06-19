Liverpool ha encontrado un candidato ideal para sustituir a Mohamed Salah: ¿se concretará el fichaje de Yan Diomande?

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Liverpool ha encontrado un candidato ideal para sustituir a Mohamed Salah: ¿se concretará el fichaje de Yan Diomande?

El club inglés del Liverpool está realizando una búsqueda exhaustiva para llenar el vacío dejado por la salida de Mohamed Salah. Actualmente, el objetivo principal de los scouts del equipo es el joven talento marfileño Yan Diomande. El extremo de 19 años ha logrado captar la atención no solo de los especialistas, sino también de los grandes clubes gracias a su velocidad y técnica. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Yan Diomande demostró su gran potencial en su debut en el Mundial, donde puso en apuros a los defensores de la selección de Ecuador. Según Goal.com, fue precisamente este partido lo que aumentó el interés de la directiva del Liverpool. Sin embargo, el precio del traspaso podría ser un obstáculo inesperado para los merseysiders.

Dificultades en el mercado de fichajes

Actualmente, los derechos de Yan Diomande pertenecen al RB Leipzig de Alemania. El éxito del futbolista en el escenario internacional ha fortalecido la posición del club alemán. Ahora es evidente que el RB Leipzig exigirá una cifra astronómica por su estrella, lo que supondría un gran problema financiero para el Liverpool.

En el mercado de fichajes del verano pasado, los merseysiders gastaron más de 450 millones de libras esterlinas en nuevos jugadores. Pero estos gastos no dieron el resultado esperado y el equipo terminó la temporada sin títulos. Por ello, la directiva del club duda en gastar una gran parte del presupuesto en un solo jugador. El Paris Saint-Germain podría aprovechar esta situación para incorporar al talentoso extremo a sus filas.

Problemas en la línea de ataque y errores del pasado

El Liverpool es plenamente consciente de que le costó caro no encontrar un sustituto adecuado para Luis Díaz la temporada pasada. Cody Gakpo no mostró el nivel esperado y el nuevo fichaje, Florian Wirtz, tuvo dificultades para adaptarse a la Premier League. Los desacuerdos entre Mohamed Salah y el entrenador Arne Slot complicaron aún más la situación.

Si analizamos las estadísticas, el equipo que ganó el campeonato anotando 86 goles en la temporada 2024-25, solo logró marcar 63 goles la temporada pasada. Los aficionados están descontentos porque el club dejó marchar a jugadores como Antoine Semenyo al Manchester City en enero. Ahora el equipo se enfrenta a una elección importante: comprar a Yan Diomande por una suma elevada o pasar otra temporada fallida en el ataque.

Para el Liverpool, ahora es necesario reforzar no solo la banda, sino también las siguientes posiciones:

  • Mediocentro ;
  • Lateral derecho ;
  • Defensa central.
Por lo tanto, se espera que el traspaso de Yan Diomande sea el factor principal que defina la estrategia del equipo para la próxima temporada.

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