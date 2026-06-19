Dani Olmo advierte a Marc Cucurella: Lamine Yamal le espera en el Real Madrid

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Dani Olmo advierte a Marc Cucurella: Lamine Yamal le espera en el Real Madrid

En medio de noticias de transferencias inesperadas en el fútbol español, la estrella del FC Barcelona, Dani Olmo, lanzó una advertencia humorística pero seria a su compañero de selección, Marc Cucurella. El defensa, quien pasó del Chelsea FC al Real Madrid en un movimiento impactante, ahora se enfrentará al club donde se formó. Se espera que este traspaso abra una nueva página en la historia del Clásico. Así lo informa Goal.com en su noticia.

El Real Madrid pagará 55 millones de euros más bonificaciones por el exdefensa del Chelsea. El jugador de 26 años firmó un contrato de seis años con el club madrileño. Lo curioso es que Cucurella es canterano del FC Barcelona, y su paso al campo del eterno rival ha sido un golpe inesperado para los aficionados catalanes.

En una entrevista con el diario Sport, Dani Olmo no ocultó que todos quedaron sorprendidos por este traspaso. Según sus palabras, los futbolistas desconocían totalmente los planes de Cucurella. «No lo esperábamos, mantuvo todo en secreto. Si es su deseo, me alegro por mi amigo, pero ahora tendrá que sufrir en la liga. Por ejemplo, está claro que tendrá que sudar mucho contra Lamine Yamal», dijo Olmo.

La era de Mourinho y los nuevos fichajes

Este traspaso es la primera contratación oficial bajo el mando del nuevo entrenador del Real Madrid, José Mourinho. Tras terminar dos temporadas consecutivas sin títulos, el «club blanco» ha iniciado una reforma profunda de la plantilla. Según Goal.com, los madrileños no solo han fichado a Cucurella, sino que también han incorporado a estrellas como Bernardo Silva e Ibrahima Konaté.

El FC Barcelona tampoco se ha quedado mirando en el mercado de fichajes. Los catalanes han cerrado el traspaso de Anthony Gordon desde la Premier League y actualmente trabajan en el fichaje de Julian Alvarez. Dani Olmo señaló que el fortalecimiento del rival no preocupa a los jugadores del Barcelona, sino que hace la competición más interesante.

Actualmente, Marc Cucurella se prepara con la selección española para las eliminatorias del Mundial 2026. Curiosamente, entrena ahora mismo junto a Lamine Yamal. Una vez finalizado el torneo, el defensa partirá hacia Madrid para comenzar los entrenamientos bajo las órdenes de Mourinho. La presión del Santiago Bernabéu y los duelos decisivos contra su antiguo equipo serán, sin duda, el mayor reto de la carrera de Cucurella.

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