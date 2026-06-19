Publicado el calendario de la Premier League inglesa para la temporada 2026-27

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Publicado el calendario de la Premier League inglesa para la temporada 2026-27

Comienza una nueva era en el fútbol inglés: se ha dado a conocer el calendario oficial de partidos de la Premier League para la temporada 2026-27. Esta temporada atrae la atención del público futbolístico no solo por la lucha por el título, sino también por los cambios significativos de entrenadores en los grandes clubes. Mientras el actual campeón, Arsenal, se prepara para defender su corona, sus principales rivales saltarán al campo bajo el mando de nuevos técnicos. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según Goal.com, el Arsenal, dirigido por Mikel Arteta y ganador del título la temporada pasada tras 22 años de espera, inaugurará la temporada. Los «Gunners » recibirán en la primera jornada al Coventry, recién ascendido a la élite. Se espera que el club londinense, tras caer en las finales de la Champions League y la Carabao Cup la temporada pasada, centre ahora sus esfuerzos en mantener su hegemonía en la liga doméstica.

Nueva rivalidad entre los gigantes

También hay buenas noticias para los aficionados del Manchester United. Tras la experiencia fallida con Ruben Amorim, el equipo ha alcanzado la estabilidad bajo la dirección de la leyenda Michael Carrick. Tras terminar la temporada pasada en el top 3 y asegurar un puesto en la Champions League, Carrick actuará ahora como entrenador permanente. Los «Red Devils» comenzarán la nueva temporada como visitantes contra el debutante Hull City.

El inicio de nuevos entrenadores permanentes en equipos como Manchester City, Liverpool y Chelsea otorga un esplendor especial a la temporada. Estos clubes, dominantes en el fútbol inglés en los últimos años, han planificado campañas de fichajes agresivas para arrebatarle el trono al Arsenal. Sin duda, los derbis entre Manchester City y Manchester United, así como los enfrentamientos entre Arsenal y Liverpool, definirán las posiciones en la tabla.

Los partidos clave de la temporada

Según el calendario, los aficionados pueden esperar una serie de encuentros emocionantes. Los siguientes partidos podrían ser decisivos en la lucha por el campeonato:

  • Arsenal – Brighton (una de las primeras pruebas importantes de la temporada);
  • Manchester United – Manchester City (el derbi de Manchester);
  • Manchester United – Tottenham (la lucha por el top 4);
  • Manchester United – Ipswich Town.
Para los aficionados al fútbol uzbekos, la nueva temporada de la Premier League será sin duda fascinante. Considerada la liga más fuerte del mundo, esta competición destaca por su intensidad y resultados inesperados. Se espera que las tácticas de los nuevos entrenadores y el desempeño de las estrellas eleven el nivel del campeonato a un escalón superior.

En conclusión, la temporada 2026-27 será para el Arsenal una oportunidad de consolidar su posición, mientras que para los clubes de Manchester y el Liverpool será la temporada para recuperar el trono perdido. Este maratón, donde cada jornada y cada punto valdrán oro, comenzará en agosto.

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