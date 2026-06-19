Supertraspaso: el Real Madrid prepara un movimiento serio por Michael Olise

·128·Deportes
Supertraspaso: el Real Madrid prepara un movimiento serio por Michael Olise

Mientras que al otro lado del océano los debates sobre la Copa del Mundo están en su punto más álgido, los grandes clubes de Europa ya han trazado planes ambiciosos para el mercado de verano posterior al torneo. En concreto, según informa el conocido insider José Félix Díaz, el centrocampista ofensivo del Bayern Múnich y de la selección francesa, Michael Olise, sigue ocupando uno de los primeros lugares en la lista de deseos del Real Madrid.

El «Club Blanco» planea iniciar gestiones oficiales y serias para fichar al talentoso extremo de 24 años tan pronto como termine el Mundial, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.

Perfil de transferencia actual de Michael Olise

Indicador

Datos (Transfermarkt)

Posición

Centrocampista ofensivo / Extremo

Valor de mercado

~ 150 millones de euros

Club actual

Bayern Múnich

Duración del contrato

Hasta finales de junio de 2029

¿Por qué el Real Madrid y Olise?

Las actuaciones brillantes y constantes de Michael Olise en Múnich y con la selección francesa han captado totalmente la atención de Florentino Pérez y los ojeadores del Madrid. El Real busca hacer que su línea de ataque sea aún más temible y versátil a través de este traspaso :

  • Plan estratégico : El gigante español está siguiendo atentamente la participación del jugador en la Copa del Mundo y su estado físico. El ataque total por el traspaso comenzará precisamente después de la final del Mundial.

  • Dificultades en las negociaciones : La directiva del Bayern no está dispuesta a dejar marchar a su líder fácilmente. Especialmente considerando que el valor de mercado del jugador se estima en 150 millones de euros y que su contrato llega hasta 2029, lo que requerirá un gasto financiero muy elevado por parte del club madrileño.

Opinión de los analistas de transferencias :

La llegada de Olise al Real encajaría perfectamente en un nuevo proyecto de «Galácticos». Sin embargo, el club bávaro solo podría dejar ir a una figura tan importante con contrato a largo plazo a cambio de una suma astronómica récord. Por ahora, toda la atención y la presión se centran en los resultados de la Copa del Mundo 2026.

¡Sigue con nosotros los rumores de traspasos más candentes del Mundial, primicias exclusivas y el desarrollo de los acontecimientos en el campo!

Real MadridMichael OliseBayern MunichFrancia
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Mundial 2026: ¡Messi, Rezayan y Cornelius entre los mejores de la primera jornada!Mundial 2026: ¡Messi, Rezayan y Cornelius entre los mejores de la primera jornada!Hoy, 18:04Harry Kane reconoce el vínculo especial entre la selección de Inglaterra y los aficionadosHarry Kane reconoce el vínculo especial entre la selección de Inglaterra y los aficionadosHoy, 17:57La leyenda del Spartak Igor Ledyakhov analiza el partido de nuestra selección nacionalLa leyenda del Spartak Igor Ledyakhov analiza el partido de nuestra selección nacionalHoy, 17:52La Juventus retoma el interés por el fichaje de Randal Kolo Muani para reforzar su ataqueLa Juventus retoma el interés por el fichaje de Randal Kolo Muani para reforzar su ataqueHoy, 17:12Thomas Müller aconseja al Bayern Múnich fichar a la nueva estrella de la BundesligaThomas Müller aconseja al Bayern Múnich fichar a la nueva estrella de la BundesligaHoy, 16:11Husanov en el Top 5 de los defensas centrales más caros del Mundial 2026Husanov en el Top 5 de los defensas centrales más caros del Mundial 2026Hoy, 15:20
AnunciosColaboración
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
¿En qué canal ver el partido de Uzbekistán contra Canadá?
¿En qué canal ver el partido de Uzbekistán contra Canadá?