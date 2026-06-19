Supertraspaso: el Real Madrid prepara un movimiento serio por Michael Olise

Mientras que al otro lado del océano los debates sobre la Copa del Mundo están en su punto más álgido, los grandes clubes de Europa ya han trazado planes ambiciosos para el mercado de verano posterior al torneo. En concreto, según informa el conocido insider José Félix Díaz, el centrocampista ofensivo del Bayern Múnich y de la selección francesa, Michael Olise, sigue ocupando uno de los primeros lugares en la lista de deseos del Real Madrid.

El «Club Blanco» planea iniciar gestiones oficiales y serias para fichar al talentoso extremo de 24 años tan pronto como termine el Mundial, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.

Perfil de transferencia actual de Michael Olise

Indicador Datos (Transfermarkt) Posición Centrocampista ofensivo / Extremo Valor de mercado ~ 150 millones de euros Club actual Bayern Múnich Duración del contrato Hasta finales de junio de 2029

¿Por qué el Real Madrid y Olise?

Las actuaciones brillantes y constantes de Michael Olise en Múnich y con la selección francesa han captado totalmente la atención de Florentino Pérez y los ojeadores del Madrid. El Real busca hacer que su línea de ataque sea aún más temible y versátil a través de este traspaso :

Plan estratégico : El gigante español está siguiendo atentamente la participación del jugador en la Copa del Mundo y su estado físico. El ataque total por el traspaso comenzará precisamente después de la final del Mundial.

Dificultades en las negociaciones : La directiva del Bayern no está dispuesta a dejar marchar a su líder fácilmente. Especialmente considerando que el valor de mercado del jugador se estima en 150 millones de euros y que su contrato llega hasta 2029, lo que requerirá un gasto financiero muy elevado por parte del club madrileño.

Opinión de los analistas de transferencias : La llegada de Olise al Real encajaría perfectamente en un nuevo proyecto de «Galácticos». Sin embargo, el club bávaro solo podría dejar ir a una figura tan importante con contrato a largo plazo a cambio de una suma astronómica récord. Por ahora, toda la atención y la presión se centran en los resultados de la Copa del Mundo 2026.

¡Sigue con nosotros los rumores de traspasos más candentes del Mundial, primicias exclusivas y el desarrollo de los acontecimientos en el campo!