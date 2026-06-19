Mundial 2026: ¡Messi, Rezayan y Cornelius entre los mejores de la primera jornada!
El histórico Mundial 2026, que ha comenzado en los campos de América del Norte (EE. UU., Canadá y México), ya está ofreciendo momentos inolvidables a millones de aficionados desde su primera jornada. Con la conclusión de la jornada 1 de este festival global del fútbol, en el que participan por primera vez 48 selecciones, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) ha anunciado oficialmente FIFA Power Rankings a los mejores jugadores de la fase inicial a través de su sistema.
Según los resultados del ranking, destacaron auténticas leyendas y héroes inesperados en cada línea del campo.
Línea de ataque: Lionel Messi es imparable (Argentina)
La selección de Argentina, actual campeona del mundo, comenzó el Mundial con mucha confianza. En el encuentro contra Argelia (3:0), el capitán Lionel Messi volvió a demostrar su nivel:
Hat-trick: Messi anotó tres goles en el partido, asegurando una amplia victoria para su equipo.
Gran impacto: No solo marcó, sino que realizó aproximadamente el 60 por ciento de todos los remates de Argentina hacia la portería contraria.
Creatividad: Ramin Rezayan, un líder inesperado (Irán)
El mejor indicador de la jornada 1 en cuanto a organización de ataques y juego creativo en el campo fue para el representante de la selección de Irán, Ramin Rezayan.
En el partido que terminó en un empate luchado (2:2) contra Nueva Zelanda, Rezayan jugó como lateral derecho.
A pesar de jugar en defensa, se convirtió en el líder del torneo en la organización de ataques al proporcionar a sus compañeros 16 pases clave durante el encuentro.
Muro defensivo: Estadísticas impresionantes de Derek Cornelius (Canadá)
En cuanto a acciones defensivas e interrupciones de ataques rivales, nadie igualó al defensa canadiense Derek Cornelius. En el partido contra Bosnia y Herzegovina (1:1), actuó como una verdadera "fortaleza" cerca de su portería.
Conozca sus impresionantes estadísticas personales de la jornada 1:
Elemento defensivo
Estadística
Intercepciones (Interceptions)
17
Despejes (Clearances)
13
Bloqueos (Blocks)
4
Entradas (Tackles)
4
Duelos aéreos ganados
8
Dato importante sobre el torneo:
El Mundial 2026, que se extenderá hasta el 19 de julio, es la competición más grande de la historia del fútbol. Debido al nuevo formato, las oportunidades para que equipos y talentos inesperados destaquen son muy altas. Mientras que el actual campeón, Argentina, ha comenzado con éxito la defensa de su título, representantes de equipos como Canadá e Irán están demostrando que, a nivel individual, no se quedan atrás de los gigantes mundiales.
¡Siga con nosotros los datos estadísticos interesantes, los récords y las actualizaciones de los Power Rankings en las próximas jornadas del Mundial!
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