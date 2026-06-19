Michael Owen insta a Rio Ngumoha a quedarse en el Liverpool y no irse a Alemania

La antigua estrella de Anfield, Michael Owen, ha expresado su opinión sobre el futuro del talento de 17 años, Rio Ngumoha. Actualmente circulan noticias sobre el interés del gigante alemán, el Bayern Munich, en el joven extremo. Según Owen, lo más conveniente para Ngumoha sería ganarse un lugar en el Liverpool antes de seguir el camino de Jude Bellingham o Jadon Sancho. Así lo informa el portal Goal.com en su noticia.

Desde que se trasladó de la academia del Chelsea a Merseyside en 2024, Rio Ngumoha ha captado la atención de los especialistas con sus brillantes actuaciones. Durante la temporada pasada, disputó 29 partidos en todas las competiciones, demostrando un potencial inmenso. El debut del joven futbolista con el primer equipo y sus goles indican que podría convertirse en una pieza importante del equipo para la temporada 2026-27.

El interés del Bayern y la cuestión de la competencia

En una entrevista con Goal.com, Owen comparó la situación de Ngumoha con los ejemplos de Jude Bellingham y Jadon Sancho. Señaló que el paso de Bellingham del Birmingham City al Borussia Dortmund fue un salto cualitativo. Sancho, por su parte, se fue a Alemania debido a la falta de minutos en el Manchester City. Ngumoha, en cambio, ya se encuentra en uno de los clubes más fuertes del mundo.

Sin embargo, la competencia en la plantilla del Liverpool podría hacer dudar al joven jugador. Aunque la posibilidad de que Mohamed Salah deje el equipo podría abrirle camino, la directiva del club planea realizar fichajes costosos para los extremos. Esto podría dificultar la entrada del extremo de 17 años al primer equipo.

Aunque el Bayern ha incorporado recientemente a estrellas como Michael Olise, sigue monitoreando a los jóvenes talentos del mercado inglés. Los muniques ven a Ngumoha como una fuerza ofensiva clave para el futuro. No obstante, la directiva del Liverpool no tiene intención de dejar ir a su canterano y lo considera parte de su proyecto a largo plazo.

Según Owen, quedarse en el Liverpool no es solo una zona de confort, sino una oportunidad de crecer al más alto nivel. Si logra destacar en Merseyside, su prestigio crecerá más rápido que si se trasladara a cualquier otro club de Europa. Por ahora, el futbolista no ha tomado una decisión final sobre cuál es el mejor camino para su desarrollo.