Copa Mundial 2026: Sorpresa en el Grupo D — ¡Paraguay derrota a Turquía!

En los campos de Norteamérica, la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial ha entrado en una etapa intensa. En el magnífico «Levi's Stadium» de Santa Clara, la selección nacional de Turquía se enfrentó a Paraguay y sufrió una derrota inesperada por la mínima diferencia.

Gol tempranero y crónica del partido

El único gol que decidió el encuentro llegó en los primeros minutos:

Minuto 2 (0:1): Mientras los defensores turcos aún no estaban totalmente concentrados, el jugador paraguayo Galarza aprovechó una oportunidad clara para batir la portería de Çakır.

Desarrollo del juego: Tras el gol, los turcos, liderados por Hakan Çalhanoğlu y Arda Güler, aumentaron su presión ofensiva, pero la sólida defensa de Paraguay y la actuación segura del portero Hill impidieron que Turquía igualara el marcador.

Situación en el grupo

Recordemos que en el otro partido de este grupo, el anfitrión, la selección de EE. UU., había derrotado a Australia por 2-0. Esta victoria de Paraguay hace que la lucha por los play-offs en el Grupo D sea aún más compleja y emocionante.

Alineaciones y sustituciones

A continuación, puede consultar la lista de jugadores que participaron en el encuentro:

Turquía — Çakır, Müldür, Demiral, Bardakçı (Kökçü 86), Kadıoğlu (Elmalı 71), Yüksek (Uzun 60), Çalhanoğlu, Akgün (Gül 60), Güler, Yıldız, Aktürkoğlu (Yılmaz 46).

Paraguay — Hill, Cáceres (Maidana 81), Gómez, Alderete, Alonso, Almirón, Cubas, Gómez (Velázquez 67), Galarza (Canale 90+1), Enciso (Ávalos 90+1), Pitta (Bobadilla 46).

Detalles del encuentro: Fecha: 20 de junio de 2026 Estadio: «Levi's Stadium» (Santa Clara, EE. UU.) Árbitros y ambiente: Los miles de aficionados en el estadio fueron testigos de un fútbol pragmático entre representantes de dos continentes. Paraguay, mostrando una gran disciplina táctica, obtuvo sus primeros puntos vitales en el torneo.

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