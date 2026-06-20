Mundial: Argelia denuncia ante la FIFA a Lionel Messi y Mac Allister

La derrota por 0-3 sufrida ante la selección de Argentina en el partido inaugural de la fase de grupos del Mundial ha provocado la tajante reacción de la Federación Argelina de Fútbol. Los norteafricanos, descontentos con las decisiones del árbitro polaco Szymon Marciniak, han enviado una denuncia oficial a la FIFA. Las principales quejas se centran en acciones violentas en las que participaron Lionel Messi y Alexis Mac Allister. Así lo informa Goal.com.

Según The Athletic, la parte argelina destaca especialmente una situación ocurrida en el minuto 30 del encuentro. El capitán argentino Lionel Messi realizó un movimiento peligroso con los tacos de sus botas en un choque con el defensa Aissa Mandi. La federación argelina considera que Messi debería haber sido expulsado en esa jugada.

Asimismo, la denuncia incluye un episodio relacionado con el centrocampista Alexis Mac Allister. Se informa que golpeó con el codo al argelino Ibrahim Maza durante un duelo, sin que el árbitro tomara ninguna medida disciplinaria. La parte argelina sostiene que tales situaciones influyeron directamente en el resultado del partido.

Reacción del entrenador y la federación

El seleccionador de Argelia, Vladimir Petkovic, no ocultó su descontento con el arbitraje. «No tiene sentido comentar situaciones hipotéticas, pero todos vieron todo, incluido yo», señaló el técnico. Según fuentes anónimas de la federación, el equipo está muy molesto porque no se garantizó la seguridad de sus jugadores en el campo.

Bajo la sombra de estas controversias, el partido tuvo una importancia histórica para Lionel Messi. Disputó su partido número 200 con Argentina y anotó un hat-trick. Con estos goles, Messi rompe el récord de 16 goles establecido por Miroslav Klose en la historia de los Mundiales. Sin embargo, las protestas del equipo rival empañaron ligeramente esta noche de celebración.

Hasta el momento, la FIFA y otras organizaciones oficiales de fútbol no han emitido ningún comunicado sobre la denuncia de Argelia. Los actuales campeones del mundo continúan preparándose para sus próximos encuentros. Argentina se enfrentará a las selecciones de Austria y Jordania en las siguientes jornadas de la fase de grupos. Los pupilos de Lionel Scaloni deberán mantener el equilibrio entre la disciplina y el ataque para asegurar pronto su pase a los play-offs.