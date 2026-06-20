Calhanoglu: «Quizás sea mi último Mundial, el fútbol a veces es cruel»

La derrota (0:1) ante Paraguay en la 2ª jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 fue un golpe muy duro para la selección de Turquía. Independientemente del resultado del último partido contra Estados Unidos, quedó claro que los turcos no podrán subir más allá del cuarto puesto del grupo y abandonarán la competición prematuramente.

Después del entrenador Vincenzo Montella y la joven estrella Arda Güler, el capitán de la selección y centrocampista del Inter Hakan Calhanoglu también expresó sus dolorosos y emotivos pensamientos sobre este fracaso.

«Ahora es difícil encontrar palabras» — Las palabras del capitán

El futbolista más experimentado y líder de la selección describió la situación en el campo y el estado anímico del equipo de la siguiente manera:

«Ahora es difícil encontrar palabras. Esto es muy duro. En los dos partidos lo intenté todo. Disparamos, pero no entró. Nos esforzamos, pero no hubo resultado. Fue pura mala suerte. Ellos marcaron en su primer disparo. Todos están tristes y desanimados. Lo intentamos, pero no salió nada. Ha sido una experiencia útil para todos».

3 puntos clave de la declaración de Hakan Calhanoglu

En su intervención, el capitán no solo se refirió a la derrota de hoy, sino también al futuro del equipo y a su propio destino en la selección:

Última llama del Mundial: Teniendo en cuenta su edad, Calhanoglu admitió una realidad muy dolorosa de su carrera: «Nuestro equipo es joven, hay muchos torneos por delante. Quizás este sea mi último Mundial».

Orgullo y experiencia: A pesar de la derrota, Hakan instó al equipo a no quebrarse anímicamente: «Debemos estar orgullosos de nosotros mismos, porque llegar al Mundial no es fácil. Abandonar el torneo siempre es duro».

La ley cruel del fútbol: A pesar de haber sido superiores a sus rivales en ambos partidos, un simple error salió caro: «El fútbol a veces es cruel. Debemos aprender de esta situación. Una vez más, perdimos el partido por un solo disparo».

Último duelo: Lucha por el honor

Aunque el Mundial 2026 ha terminado desde el punto de vista competitivo para Turquía, queda el tercer encuentro contra Estados Unidos. El equipo liderado por Hakan Calhanoglu saltará al campo por su honor y por los aficionados turcos que han viajado desde lejos para apoyarlos.

Los grandes torneos siempre están llenos de dramas inesperados y esperamos que este fracaso sirva de base para las futuras victorias de la joven generación de Turquía. ¡Sigue el diario del Mundial con nosotros!