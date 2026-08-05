Partido amistoso en Hong Kong: la Juventus vence al Chelsea

En un nuevo partido amistoso disputado en Hong Kong, la Juventus de Luciano Spalletti y el Chelsea, dirigido por Xabi Alonso, se enfrentaron. En un encuentro entretenido, el club turinés logró una ajustada victoria por 1-0. El partido fue importante para ambos entrenadores, ya que les permitió probar la plantilla antes de la nueva temporada y evaluar el estado físico de los jugadores. La información fue publicada por Goal.com .

El brillante juego de Edon Zhegrova y el gol de la victoria

Según Goal.com, Edon Zhegrova marcó el único gol que decidió el partido. El jugador de la selección de Kosovo tuvo algunas dificultades al comienzo y cometió errores en sus primeros pases, pero después logró hacerse con el control del juego. Tras un pase de Kenan Yildiz, abrió el marcador con un magnífico y preciso disparo con la izquierda a la escuadra lejana.

Después de este gol, Edon Zhegrova ganó confianza y logró combinar de forma excelente la técnica con la eficacia. Durante la primera parte, destacó por su actividad y por sus peligrosos disparos hacia la portería rival. Además, en la banda derecha no solo participó activamente en ataque, sino que también cumplió con éxito sus tareas defensivas y se convirtió en uno de los jugadores más entregados de su equipo.

Dificultades sobre el terreno de juego y acciones desafortunadas

Al mismo tiempo, algunos jugadores del equipo tuvieron ciertas dificultades para adaptarse al ritmo del partido. En varias ocasiones reaccionaron tarde a los pases de sus compañeros. Por ejemplo, en la primera parte, Miretti tardó demasiado en controlar correctamente un pase. Aun así, el futbolista intentó marcar desde larga distancia y su disparo estuvo a punto de convertirse en gol, aunque no fue suficiente para lograr un resultado positivo.

En conclusión, el partido de preparación disputado en Hong Kong fue una experiencia útil para el equipo de Luciano Spalletti. Aunque algunos jugadores tuvieron dificultades para encontrar su ritmo, el conjunto logró una complicada victoria gracias a su preparación general y al talento de varios futbolistas. Este tipo de partidos amistosos permite al cuerpo técnico extraer conclusiones importantes y definir el once titular antes de los próximos encuentros oficiales.