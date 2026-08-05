Luciano Spalletti habla tras la victoria ante Chelsea

·53·Deportes
Luciano Spalletti habla tras la victoria ante Chelsea

Tras la victoria por la mínima, 1-0, de la Juventus sobre Chelsea en un amistoso disputado en Hong Kong, el entrenador juventino Luciano Spalletti elogió, en una entrevista con Sky Sport, el rendimiento de su equipo durante la pretemporada. Este triunfo fue el último partido con la portería a cero de la Juventus en su preparación estival y mostró el estado general del equipo antes del inicio de la temporada. Esta información es reportada por Goal.com .

Según Sky Sport, cabe destacar que la Juventus no ha encajado ningún gol en sus partidos de pretemporada. El equipo mantuvo la portería a cero ante el Basilea (0-0), el Standard de Lieja (1-0), el Niza (2-0) y, finalmente, Chelsea (1-0). Para el entrenador, estos resultados indican que el equipo avanza por el camino correcto.

La unión del equipo y los movimientos sobre el campo

Spalletti no ocultó su satisfacción por la disciplina de sus jugadores y por su capacidad para actuar juntos en cada situación. Según sus palabras, el equipo se mantuvo compacto tanto en defensa como en las transiciones ofensivas y pudo soportar la presión de un rival de alto nivel como Chelsea.

« Estas pruebas muestran en qué dirección estamos avanzando. Me gustó que el equipo permaneciera unido durante todo el partido, tanto bajo presión cerca de nuestra área como cuando se lanzaba al ataque », destacó el entrenador.

Los movimientos de Zhegrova y su calidad individual

Según TuttoJuve.com, Spalletti también se refirió especialmente al rendimiento de algunos futbolistas. En particular, señaló que las acciones individuales de ciertos jugadores podían ayudar al equipo, pero que un solo gol o una asistencia no eran suficientes.

« Un gol alegra a cualquier futbolista, pero por sí solo no basta. Si durante los 90 minutos restantes no se ayuda al equipo como es necesario, un gol o una asistencia pierden su importancia », añadió Spalletti.

Un partido contra un rival del nivel de Chelsea

El entrenador elogió el potencial del club inglés y afirmó que ante este tipo de rivales no basta con limitarse a defender. Chelsea mostró un gran nivel en la salida de balón desde la defensa, la finalización de las jugadas y el aumento de la intensidad del juego.

« Chelsea puede hacerlo todo: puede iniciar los ataques desde la línea defensiva, finalizar las jugadas y darle un ritmo enorme al partido. Contra equipos de este nivel, no se llega lejos limitándose a defender », declaró el técnico de la Juventus.

JuventusChelseaLuciano SpallettiPartido AmistosoFútbol Italiano
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Cristian Chivu habla del empate en el derbi milanés y del estado del equipoCristian Chivu habla del empate en el derbi milanés y del estado del equipoHoy, 21:37Prates lanza una amenaza a sus rivales: «Os mandaré directamente al “Reino del Dolor”»Prates lanza una amenaza a sus rivales: «Os mandaré directamente al “Reino del Dolor”»Hoy, 21:26Maresca revela su plan en el Manchester City tras su primera victoriaMaresca revela su plan en el Manchester City tras su primera victoriaHoy, 21:16Mykhailo Mudryk vuelve a los terrenos de juego tras 615 días de ausenciaMykhailo Mudryk vuelve a los terrenos de juego tras 615 días de ausenciaHoy, 21:11Ian Garry antes de su pelea contra Makhachev: «El odio en internet es artificial»Ian Garry antes de su pelea contra Makhachev: «El odio en internet es artificial»Hoy, 20:25Cristian Chivu habla del empate en el derbi de Milán y del estado físico del equipoCristian Chivu habla del empate en el derbi de Milán y del estado físico del equipoHoy, 20:16
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Un defensa uzbeko rumbo a la Bundesliga: Se revela el precio del traspaso
Un defensa uzbeko rumbo a la Bundesliga: Se revela el precio del traspaso
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»