Luciano Spalletti habla tras la victoria ante Chelsea

Tras la victoria por la mínima, 1-0, de la Juventus sobre Chelsea en un amistoso disputado en Hong Kong, el entrenador juventino Luciano Spalletti elogió, en una entrevista con Sky Sport, el rendimiento de su equipo durante la pretemporada. Este triunfo fue el último partido con la portería a cero de la Juventus en su preparación estival y mostró el estado general del equipo antes del inicio de la temporada. Esta información es reportada por Goal.com .

Según Sky Sport, cabe destacar que la Juventus no ha encajado ningún gol en sus partidos de pretemporada. El equipo mantuvo la portería a cero ante el Basilea (0-0), el Standard de Lieja (1-0), el Niza (2-0) y, finalmente, Chelsea (1-0). Para el entrenador, estos resultados indican que el equipo avanza por el camino correcto.

La unión del equipo y los movimientos sobre el campo

Spalletti no ocultó su satisfacción por la disciplina de sus jugadores y por su capacidad para actuar juntos en cada situación. Según sus palabras, el equipo se mantuvo compacto tanto en defensa como en las transiciones ofensivas y pudo soportar la presión de un rival de alto nivel como Chelsea.

« Estas pruebas muestran en qué dirección estamos avanzando. Me gustó que el equipo permaneciera unido durante todo el partido, tanto bajo presión cerca de nuestra área como cuando se lanzaba al ataque », destacó el entrenador.

Los movimientos de Zhegrova y su calidad individual

Según TuttoJuve.com, Spalletti también se refirió especialmente al rendimiento de algunos futbolistas. En particular, señaló que las acciones individuales de ciertos jugadores podían ayudar al equipo, pero que un solo gol o una asistencia no eran suficientes.

« Un gol alegra a cualquier futbolista, pero por sí solo no basta. Si durante los 90 minutos restantes no se ayuda al equipo como es necesario, un gol o una asistencia pierden su importancia », añadió Spalletti.

Un partido contra un rival del nivel de Chelsea

El entrenador elogió el potencial del club inglés y afirmó que ante este tipo de rivales no basta con limitarse a defender. Chelsea mostró un gran nivel en la salida de balón desde la defensa, la finalización de las jugadas y el aumento de la intensidad del juego.

« Chelsea puede hacerlo todo: puede iniciar los ataques desde la línea defensiva, finalizar las jugadas y darle un ritmo enorme al partido. Contra equipos de este nivel, no se llega lejos limitándose a defender », declaró el técnico de la Juventus.