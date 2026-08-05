Afruza Hamdamova entra en el top 10: Asaubayeva lidera la carrera

En la importante carrera que conduce al Torneo de Candidatas de 2028 de ajedrez femenino, las representantes de Asia Central ocupan las primeras posiciones. La kazaja Bibisara Asaubayeva mantiene el liderato de la clasificación del FIDE Women's Circuit 2026–2027, mientras que la uzbeka Afruza Hamdamova ha entrado en el top 10.

A fecha del 4 de agosto, Asaubayeva ocupa el primer puesto con 51,30 puntos. Su ventaja sobre su perseguidora más cercana, Zhu Jiner, es de 11,47 puntos. La FIDE también confirmó que, tras los campeonatos asiáticos de rápidas y blitz de julio, el trío de cabeza no había cambiado.

¿Cómo se puso Asaubayeva al frente?

Bibisara Asaubayeva ascendió al primer puesto de la clasificación del Women's Circuit el 8 de junio de 2026. La principal razón fue su victoria en el Norway Chess Women.

La gran maestra kazaja obtuvo 29,7 puntos de clasificación por su resultado en Noruega y superó a Vaishali Rameshbabu, que hasta entonces lideraba la tabla. Zhu Jiner también sumó 21,6 puntos en ese torneo y subió al segundo puesto.

Según los últimos cálculos, el top 3 queda así:

Bibisara Asaubayeva — 51,30 puntos; Zhu Jiner — 39,83 puntos; Vaishali Rameshbabu — 29,70 puntos.

Asaubayeva aventaja por ahora a sus rivales por un margen considerable. Sin embargo, como el ciclo continúa hasta finales de 2027, el liderato todavía no garantiza la clasificación.

Afruza Hamdamova, octava

La uzbeka Afruza Hamdamova ocupa la octava posición de la clasificación general con 14,79 puntos. Es una de las ajedrecistas más jóvenes y prometedoras del top 10, junto a grandes nombres del ajedrez.

Afruza está solo 0,58 puntos por detrás de la representante de Azerbaiyán Ulviyya Fataliyeva, séptima. A su vez, aventaja en 0,90 puntos a la neerlandesa Eline Robers, novena.

Estas diferencias demuestran que un solo torneo internacional exitoso puede permitir subir varios puestos en la clasificación. Al mismo tiempo, la posición actual de Hamdamova no es definitiva: aún quedan muchas competiciones cuyos resultados se tendrán en cuenta.

Así queda el top 10 completo

Clasificación del FIDE Women's Circuit a 4 de agosto:

Bibisara Asaubayeva (Kazajistán) — 51,30; Zhu Jiner (China) — 39,83; Vaishali Rameshbabu (India) — 29,70; Harika Dronavalli (India) — 20,55; Anastasia Gnatishin (Ucrania) — 18,97; Aleksandra Goryachkina (FIDE) — 16,88; Ulviyya Fataliyeva (Azerbaiyán) — 15,37; Afruza Hamdamova (Uzbekistán) — 14,79; Eline Robers (Países Bajos) — 13,89; Nino Batsiashvili (Georgia) — 13,86.

La competencia en la clasificación es especialmente reñida a partir del cuarto puesto. La diferencia entre Harika Dronavalli y Batsiashvili, décima, es de 6,69 puntos.

No es la clasificación FIDE ordinaria

La clasificación del Women's Circuit no debe confundirse con el ranking clásico de las ajedrecistas, que se actualiza cada mes.

La clasificación FIDE ordinaria refleja la fuerza general de juego de una ajedrecista mediante los puntos Elo. El Women's Circuit se basa en puntos especiales de clasificación, otorgados según la posición obtenida en determinados torneos, el nivel de las participantes y la importancia de la competición.

El ciclo puede incluir grandes torneos femeninos de ajedrez clásico, campeonatos nacionales, etapas del Grand Prix de la FIDE, así como campeonatos mundiales y continentales de rápidas y blitz. A diferencia de la tabla de posiciones de una liga de fútbol, no basta con disputar muchos torneos: es necesario rendir bien ante una competencia fuerte.

El primer puesto no basta por sí solo para clasificarse

El Women's Circuit 2026–2027 se disputa del 1 de enero de 2026 al 21 de diciembre de 2027. El resultado final de una ajedrecista se calcula sumando los puntos obtenidos en un máximo de sus 12 mejores torneos.

La ganadora del ciclo se clasificará para el Torneo de Candidatas de 2028. Sin embargo, el resultado final debe estar formado por al menos ocho competiciones, de las cuales como mínimo cinco deben disputarse con control de tiempo clásico.

Por eso, aunque el liderato actual supone una ventaja importante, la clasificación para el Torneo de Candidatas todavía no está decidida. Asaubayeva tendrá que repetir sus buenos resultados en varios torneos más, mientras que sus perseguidoras podrán recortar la diferencia de puntos.

¿Por qué es importante el Torneo de Candidatas?

En el Torneo de Candidatas femenino participan ocho ajedrecistas. La ganadora obtiene el derecho a disputar un match por la corona mundial contra la campeona del mundo vigente.

En este sentido, la clasificación del Women's Circuit no es simplemente un ranking de temporada. Es una de las vías de clasificación que se prolongan durante dos años y pueden conducir al match por el campeonato mundial.

Asaubayeva lidera por ahora esta carrera. Para el ajedrez uzbeko, que Afruza Hamdamova se mantenga en el top 10 tiene una importancia especial: cada torneo exitoso puede elevarla aún más en una de las principales carreras de clasificación del ajedrez mundial. ¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los aficionados al deporte en Telegram u otras redes sociales!