Jóvenes quedan atrapados en una atracción por una fuerte tormenta en México
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En la ciudad de León, México, un grupo de jóvenes quedó atrapado en una de las atracciones elevadas de un parque de diversiones durante una fuerte tormenta. Debido a los vientos intensos y las lluvias torrenciales, la atracción se detuvo y los jóvenes permanecieron un tiempo en las alturas.
Según se informó, durante el incidente las condiciones meteorológicas empeoraron drásticamente en el parque y aumentó la velocidad del viento. Las imágenes del suceso se difundieron en las redes sociales y despertaron gran interés entre los usuarios.
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