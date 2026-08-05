Jóvenes quedan atrapados en una atracción por una fuerte tormenta en México

En la ciudad de León, México, un grupo de jóvenes quedó atrapado en una de las atracciones elevadas de un parque de diversiones durante una fuerte tormenta. Debido a los vientos intensos y las lluvias torrenciales, la atracción se detuvo y los jóvenes permanecieron un tiempo en las alturas.

Según se informó, durante el incidente las condiciones meteorológicas empeoraron drásticamente en el parque y aumentó la velocidad del viento. Las imágenes del suceso se difundieron en las redes sociales y despertaron gran interés entre los usuarios.