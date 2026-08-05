Anthropic comienza a crear su propio chip para la inteligencia artificial

·30·Tecnología
Anthropic comienza a crear su propio chip para la inteligencia artificial

Anthropic, una de las empresas líderes en el campo de la inteligencia artificial, está formando un equipo especializado de ingenieros para diseñar sus propios chips de IA. Según Business Insider, la empresa creadora del chatbot Claude planea desarrollar conjuntamente el hardware y los modelos de redes neuronales con el objetivo de aumentar la velocidad de funcionamiento de sus tecnologías y mejorar aún más su eficiencia. En los últimos tiempos, el fuerte aumento de la demanda de tecnologías avanzadas está obligando a los líderes del mercado de la inteligencia artificial a ampliar considerablemente su infraestructura. Techcrunch.com informa .

El mes pasado, The Information informó de que Anthropic estaba considerando a Samsung como posible socio para fabricar sus propios chips. La principal razón de esta decisión sería el crecimiento constante de la demanda del servicio Claude. Actualmente, los grandes actores del mercado de la inteligencia artificial intentan hacerse con la mayor cantidad posible de capacidad de cálculo, y Anthropic no es una excepción.

Un paso estratégico en el camino de la expansión

Hasta la fecha, Anthropic ha firmado acuerdos estratégicos con gigantes como AWS, Google, NVIDIA y AMD para cubrir sus necesidades de capacidad de cálculo. Aunque estas colaboraciones han permitido a la empresa acceder al hardware necesario, los expertos consideran que depender únicamente de proveedores externos no basta para cubrir por completo el ritmo actual de la demanda mundial de inteligencia artificial. Por eso, crear un equipo especializado en silicio y desarrollar sus propias soluciones de hardware tiene una importancia estratégica.

Según parece, la empresa está contratando actualmente ingenieros cualificados con experiencia en diseño de chips para su «equipo especializado en silicio». De acuerdo con los requisitos de las ofertas de empleo publicadas, los candidatos deben contar con experiencia práctica en el diseño de chips de alto rendimiento y su integración con modelos de inteligencia artificial. Por ahora, el departamento de prensa de Anthropic se ha negado a ofrecer comentarios oficiales sobre esta información.

Una tendencia general del mercado

Cabe destacar que Anthropic no es la única empresa de inteligencia artificial que ha decidido crear sus propios procesadores. En este ámbito se ha formado un entorno competitivo particular en el mercado tecnológico:

  • En junio de este año, OpenAI presentó un chip llamado Jalapeño, fabricado por Broadcom y destinado principalmente al procesamiento de datos y la inferencia.
  • Google DeepMind lleva muchos años apoyándose en los chips TPU de Alphabet para impulsar sus modelos de inteligencia artificial.
  • Meta también está desarrollando activamente sus propios aceleradores MTIA destinados a tareas de inteligencia artificial y los está implementando en la práctica.
Esta tendencia demuestra que la combinación de hardware y software se está convirtiendo en un factor clave del éxito futuro en la industria de la inteligencia artificial. Iniciativas como esta de Anthropic permitirán ofrecer en el futuro servicios de inteligencia artificial más rápidos, eficientes y potentes.

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Abror Shuhratov
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