Sindarov se fija un gran objetivo en el blitz tras unas tablas dolorosas

El uzbeko gran maestro Javokhir Sindarov terminó la primera parte del prestigioso torneo de rápidas y blitz de Saint Louis a solo un punto del líder. En la última jornada de rápidas derrotó a Awonder Liang y firmó tablas con Leinier Dominguez y Wesley So. Sindarov valoró positivamente su jornada, aunque no ocultó que la victoria que dejó escapar contra Dominguez le afectó mucho. Ahora el gran maestro uzbeko busca sumar el máximo en las 18 rondas de blitz, donde se decidirá el destino del torneo.

Un exceso de precipitación convirtió la victoria en tablas

En la séptima ronda de rápidas, Sindarov jugó con blancas contra Leinier Dominguez.

El gran maestro uzbeko tuvo una notable ventaja posicional y de tiempo durante la partida, pero una decisión precipitada en el momento clave le hizo perder la victoria. « En esta partida tenía una ventaja de seis minutos frente a un minuto y medio, además de una posición completamente ganadora. Sin embargo, un solo movimiento apresurado hizo que dejara escapar la victoria. Fue muy doloroso ». En rápidas y blitz, la ventaja en el reloj puede convertirse a veces en un arma más peligrosa que la ventaja sobre el tablero. Mientras Dominguez tomaba decisiones bajo apuros de tiempo, Sindarov podía cerrar la partida con calma. Pero ese es también el lado cruel del ajedrez rápido: un solo movimiento impreciso puede cambiar por completo el rumbo de la partida.

Aun así, Sindarov destacó la importancia de no trasladar su estado de ánimo posterior a la partida a los siguientes encuentros.

« Cuando termina la partida, hay que saber olvidar rápidamente este tipo de situaciones ».

Según los resultados oficiales, el encuentro entre Sindarov y Dominguez terminó en tablas.

La trampa funcionó contra Liang

En la ronda siguiente, Sindarov jugó con negras contra el estadounidense Awonder Liang. Esta vez, el ajedrecista uzbeko aprovechó un error de su rival desde la apertura y condujo la partida hasta una victoria convincente.

« Este encuentro transcurrió con mucha fluidez. Mi rival pasó por alto posibilidades tácticas desde la apertura y su alfil de h7 quedó atrapado. Gracias a la ventaja posicional, convertí la victoria con facilidad al final ».

Las limitadas posibilidades de movimiento del alfil dejaron a Liang en una posición incómoda durante mucho tiempo. Sindarov no transformó su ventaja mediante un ataque brusco e inmediato, sino mejorando gradualmente la colocación de sus piezas.

Este resultado permitió al gran maestro uzbeko mantenerse entre los líderes antes de la última ronda de rápidas. La clasificación oficial también registró la victoria de Sindarov sobre Liang.

Reparto de puntos con Wesley So en la última ronda

En la última partida de la fase rápida, Sindarov se enfrentó al estadounidense Wesley So. Ninguno de los dos logró obtener una ventaja decisiva y el encuentro terminó en tablas.

De este modo, Sindarov terminó invicto en la sección de rápidas de la competición. En nueve partidas, sumó dos victorias y siete tablas.

En el sistema del Grand Chess Tour, cada victoria en rápidas otorga dos puntos y cada empate, uno. Sindarov acumuló así 11 puntos y terminó segundo en la fase rápida.

A solo un punto del líder

Tras la fase rápida, el representante de la India Rameshbabu Praggnanandhaa lidera la clasificación con 12 puntos. Sindarov está a un punto, mientras que Wesley So ocupa la tercera posición con 10 puntos.

En las posiciones siguientes aparecen Dominguez, Anish Giri, Vincent Keymer y Levon Aronian, todos con nueve puntos. La clasificación está tan igualada que varios resultados en el blitz podrían cambiar por completo el orden.

Para Sindarov, la media oportunidad desperdiciada contra Dominguez resulta especialmente dolorosa: aquella victoria podría haberle dado el liderato de la fase rápida. Sin embargo, la lucha principal aún está por comenzar.

Su victoria en Charlotte le da confianza

Antes de la fase de blitz, Sindarov recordó que guarda buenos recuerdos del ajedrez rápido en Estados Unidos.

« En general, la fase rápida terminó bien para mí. Después de mi victoria en Charlotte, espero que la fase de blitz en Estados Unidos me resulte más afortunada que la de Varsovia ».

En julio, el ajedrecista uzbeko ganó tanto la competición de rápidas como la de blitz del torneo conmemorativo Daniel Naroditsky, celebrado en Charlotte. En la final de blitz terminó primero con 7,5 puntos, gracias a seis victorias y tres tablas.

Ese resultado demuestra precisamente que Sindarov puede rendir con estabilidad bajo una gran presión y con un control de tiempo corto. Sin embargo, la competencia es aún más fuerte en Saint Louis: casi todos los participantes son grandes maestros situados en la élite del ajedrez mundial.

Ahora le esperan 18 duelos rápidos

La fase de blitz del torneo de Saint Louis se disputará durante dos días. Los ajedrecistas se enfrentarán dos veces entre sí, para un total de 18 partidas. En blitz, una victoria vale un punto y las tablas, medio punto.

En este formato, la diferencia de un punto tras las rápidas no supone una ventaja importante. Como se disputan nueve partidas en un solo día, una pequeña caída anímica puede provocar varias derrotas consecutivas, mientras que una buena racha puede generar una gran remontada en la clasificación.

« Intentaré sumar el máximo de puntos », declaró Sindarov.

Su resultado en rápidas le deja una buena oportunidad de luchar por el título: está a solo un punto del líder y todavía no ha perdido ninguna partida. Ahora la pregunta principal ya no es la victoria que dejó escapar contra Dominguez, sino si Sindarov podrá convertir ese dolor en fuerza adicional en el blitz. ¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los aficionados al deporte en Telegram u otras redes sociales!

«Maksimal ochkolarni jamg‘arishga harakat qilaman», — dedi Sindarov.

Rapiddagi natija unga chempionlik uchun qulay imkoniyat qoldirdi: u peshqadamdan atigi bir ochko ortda va hali birorta partiyada mag‘lub bo‘lgani yo‘q. Endi asosiy savol Domingezga qarshi qo‘ldan chiqqan g‘alaba emas — Sindarov o‘sha alamni blitsda qo‘shimcha kuchga aylantira oladimi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!