Google compra energía verde para su infraestructura de IA en Oklahoma

Google ha dado un paso importante para ampliar aún más su infraestructura de inteligencia artificial y servicios en la nube, además de abastecerla con fuentes de energía sostenibles. Según ixbt.com, el gigante tecnológico ha firmado con la energética alemana RWE un contrato a largo plazo para comprar 155 megavatios de energía solar en el estado estadounidense de Oklahoma. Ixbt.com informa .

El acuerdo tiene una duración de 15 años y contempla el suministro de electricidad por parte de RWE en el marco del proyecto Crooked Creek Solar, que se construirá en Oklahoma. Está previsto que las obras de esta gran planta solar comiencen a finales de 2026 y que la instalación entre completamente en funcionamiento en 2028.

Integración en la red eléctrica de Oklahoma

La nueva planta solar se conectará a la red eléctrica regional Southwest Power Pool, que presta servicio a varias zonas del centro de Estados Unidos. Esto permitirá a Google suministrar electricidad estable y limpia a sus centros de datos en la región.

RWE no se limitará a este proyecto en Oklahoma. La empresa energética alemana ya opera en el estado el parque eólico Boiling Springs, con una capacidad de 148 megavatios. Además, otros seis grandes proyectos energéticos, con una capacidad total de 1,6 gigavatios, se encuentran en fase de desarrollo en la región.

Movimientos estratégicos de Google en la región

Para Google, esta es la segunda gran compra de energía solar realizada en Oklahoma durante este año. En mayo, la empresa también firmó con la compañía energética Enlight un contrato de 15 años y 200 megavatios de capacidad. Estos acuerdos aumentarán considerablemente la proporción de fuentes verdes en el consumo energético del gigante tecnológico.

Cabe señalar que Google lleva muchos años consolidando su presencia en Oklahoma. La empresa abrió un gran campus en la ciudad de Pryor en 2011 y lo ha ampliado periódicamente desde entonces.

En agosto del año pasado, Google anunció una inversión de 9.000 millones de dólares en el desarrollo de tecnologías en la nube y de infraestructura de inteligencia artificial en este estado. Además, a comienzos de 2026, las autoridades locales aprobaron oficialmente el proyecto de la empresa para construir un nuevo centro de datos en Tulsa.