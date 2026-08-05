Un hombre muere tras ser rociado con agua hirviendo por una deuda

En San Petersburgo, Rusia, una deuda de 30.000 rublos provocó una tragedia. Las fuerzas del orden detuvieron a dos ciudadanos extranjeros sospechosos de matar brutalmente a un conocido por un asunto relacionado con una deuda. Así lo informaron medios locales, citando a la Dirección Principal del Comité de Investigación de la Federación de Rusia para San Petersburgo.

Según los materiales de la investigación, el crimen se cometió en una de las viviendas situadas en la avenida Veteranov. Al parecer, los sospechosos bloquearon la salida de la víctima del apartamento y le exigieron devolver de inmediato una deuda de 30.000 rublos.

Según la investigación, con el objetivo de quebrar la resistencia del hombre y obligarlo a pagar, los sospechosos le propinaron numerosos golpes en la cabeza y el cuerpo con las manos y los pies. Después, le echaron agua hirviendo encima para intimidarlo aún más.

El hombre murió en el lugar de los hechos como consecuencia de las graves lesiones y las severas quemaduras sufridas. En interés de la investigación, por ahora no se han divulgado la identidad del fallecido, las circunstancias en que fue hallado el cuerpo ni la hora exacta de la muerte.

Por este hecho se abrió una causa penal en virtud del artículo 105 del Código Penal de la Federación de Rusia — homicidio intencional Las fuerzas del orden detuvieron a dos sospechosos. Los investigadores y los especialistas forenses continúan trabajando para esclarecer todos los detalles del suceso y determinar el grado de participación de cada persona en el crimen.

Asimismo, se espera que en los próximos días el tribunal examine la solicitud de los órganos de investigación para imponer a los sospechosos la medida cautelar de prisión preventiva. Mientras tanto, continúan las diligencias en el marco de esta causa penal.