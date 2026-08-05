Un rayo cae durante un partido de fútbol: muere un futbolista de 24 años

En Tailandia, un accidente ocurrido durante un partido de fútbol acabó con la vida de un jugador. El futbolista de 24 años Sofwan Avae murió tras ser alcanzado por un potente rayo, mientras que otros 12 jugadores sufrieron heridas de diversa gravedad. Así lo informó The Independent el periódico.

Según se informó, la tragedia ocurrió el 4 de agosto en el estadio Santiphap, ubicado en la ciudad tailandesa de Sungai Kolok, durante un partido del torneo local Golok FA Cup . De repente, un rayo cayó sobre el campo y alcanzó a varios futbolistas.

En videos difundidos en redes sociales se observa que, justo después del impacto del rayo, una intensa luz y un fuerte estruendo aparecieron en el campo. Luego, los jugadores corrieron para ayudar a los afectados.

Según informó el jefe de policía, Tun Sirikhunt, los médicos tomaron todas las medidas necesarias para salvar la vida de Sofwan Avae. Sin embargo, a pesar de la atención médica recibida, el futbolista murió.

Otros 12 jugadores fueron trasladados al hospital como consecuencia del incidente. Se informa que entre ellos hay un ciudadano malasio. Los médicos mantienen su estado bajo observación.

El fallecido Sofwan Avae SAMCOLTS jugaba como extremo en el equipo y recientemente había firmado un contrato con el club tailandés Yala .

El club Yala emitió un comunicado oficial en el que expresó sus más profundas condolencias a la familia y a los seres queridos del futbolista. Las autoridades competentes continúan investigando el incidente.